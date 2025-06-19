19 июня, 06:24
В The Fragrance Foundation назвали лучшие мужские духи в 2025: некоторые позиции вас удивят
Основні тези
- The Fragrance Foundation в 2025 году определила лучшие мужские духи в различных категориях, в частности ароматы от Tom Ford заняли ведущие позиции.
- Также отметили духи от Ralph Lauren, D.S. and Durga, Byredo, Maison Margiela, Vacation, Balmain, Rabanne и Veronique Gabai.
В Нью-Йорке 5 июня 2025 года состоялось едва ли не самое известное событие парфюмерной индустрии. Это награждение The Fragrance Foundation в 19 категориях, от безупречных ароматов до креативной упаковки.
Так разве не интересно узнать, какой рейтинг лучших ароматов года составили эксперты по парфюмерии? 24 Канал со ссылкой на Maxim расскажет об этом подробнее.
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Вот лучшие мужские духи в 2025, по версии The Fragrance Foundation
Эксперты из The Fragrance Foundation определили 10 лучших мужских духов года в разных категориях.
- Пожалуй, ни один бренд парфюмов не достиг большего успеха, чем Tom Ford. Он занял первые места в 2 номинациях: Tom Ford Bois Pacifique в категории "Мужская роскошь" и Tom Ford Black Lacquer в категории "Ультрароскошь".
- Классический аромат Polo 67 с нотками ветивера и ананаса от Ralph Lauren занял 1 место в категории "Престиж для мужчин". А президент Fragrance Foundation Линда Леви удостоила самого культового дизайнера Ральфа Лорена звания "Зал славы".
Рейтинг лучших ароматов 2025 года составили эксперты из The Fragrance Foundation / Фото производителей
- Нью-йоркская компания D.S. and Durga представила новое трио элитных ароматов, с чем и получила награду "Инновационный аромат: продукт года". Ее набор Murder Mystery Box Set – смелый эксперимент по сочетанию 6 разных ароматов, от насыщенных темных фруктов до сочных травянистых запахов деревни и пустыни.
- В категории "Универсальный люкс" награду дали Desert Dawn от Byredo – с пряными нотами сандалового дерева и мускуса. А Replica Afternoon Delight от Maison Margiela с насыщенными нотами ванили и мускуса получила признание как "Универсальный престиж".
- В категории "Популярные" была ожесточенная борьба, и победу одержал Vacation After Sun с водными и летними нотами. В то же время изысканный аромат Balmain Beauty Ébène с интенсивными нотами амбры и табака получил награду "Экстраординарный парфюм".
- Rabanne 1 Million Eau De Toilette получил звание "Зал славы ароматов", а свежие и роскошные ноты лимона и кедра Délices des Bois Veronique Gabai принесли ему награду "Независимый парфюмер года".