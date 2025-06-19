В The Fragrance Foundation назвали лучшие мужские духи в 2025: некоторые позиции вас удивят

В Нью-Йорке 5 июня 2025 года состоялось едва ли не самое известное событие парфюмерной индустрии. Это награждение The Fragrance Foundation в 19 категориях, от безупречных ароматов до креативной упаковки.

Так разве не интересно узнать, какой рейтинг лучших ароматов года составили эксперты по парфюмерии? 24 Канал со ссылкой на Maxim расскажет об этом подробнее.

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Вот лучшие мужские духи в 2025, по версии The Fragrance Foundation

Эксперты из The Fragrance Foundation определили 10 лучших мужских духов года в разных категориях.

Пожалуй, ни один бренд парфюмов не достиг большего успеха, чем Tom Ford. Он занял первые места в 2 номинациях: Tom Ford Bois Pacifique в категории "Мужская роскошь" и Tom Ford Black Lacquer в категории "Ультрароскошь".

в категории "Мужская роскошь" и в категории "Ультрароскошь". Классический аромат Polo 67 с нотками ветивера и ананаса от Ralph Lauren занял 1 место в категории "Престиж для мужчин". А президент Fragrance Foundation Линда Леви удостоила самого культового дизайнера Ральфа Лорена звания "Зал славы".

Рейтинг лучших ароматов 2025 года составили эксперты из The Fragrance Foundation / Фото производителей