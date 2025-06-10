При тому ще й, що у 2025 році популярність мають як класичні, так і нові композиції від відомих брендів. Тож 24 Канал завдяки матеріалам InStyle та GQ вирішив виокремити для вас чільну десятку чоловічих ароматів – що поєднують свіжість, прянощі, деревні ноти, та ідеально підходять для різних подій.

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Секрети чоловічої харизми: ці 10 парфумів – у топі 2025 року

10 парфумів, на які ми пропонуємо звернути увагу, відбивають сучасні тренди та вподобання чоловіків по всьому світу. Ці аромати додають харизми, стилю та краси.

Creed Aventus – складний аромат із нотами ананаса, кедра та мускусу, що символізує силу та успіх.

– складний аромат із нотами ананаса, кедра та мускусу, що символізує силу та успіх. Dior Sauvage – свіжий і чуттєвий, з нотами бергамота, перцю та амбри, ідеальний для будь-якої пори року.

– свіжий і чуттєвий, з нотами бергамота, перцю та амбри, ідеальний для будь-якої пори року. Tom Ford Oud Wood – благородний деревний аромат із нотами уда та сандала, чудовий для впевнених чоловіків.

– благородний деревний аромат із нотами уда та сандала, чудовий для впевнених чоловіків. Giorgio Armani Acqua di Gio – легендарний свіжий аромат із морськими та цитрусовими нотами.

– легендарний свіжий аромат із морськими та цитрусовими нотами. Chanel Bleu de Chanel – елегантна композиція з нотами лимона, ветівера та кедра.

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Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme – чуттєвий і теплий аромат із кардамоном та лавандою.

– чуттєвий і теплий аромат із кардамоном та лавандою. Paco Rabanne Invictus – енергійний і пряний, з нотами морської води та грейпфрута.

– енергійний і пряний, з нотами морської води та грейпфрута. Hermès Terre d’Hermès – універсальний аромат із цитрусовими та деревними акордами.

– універсальний аромат із цитрусовими та деревними акордами. Givenchy Gentleman Boisée – сучасна класика з нотами спецій і пачулі, влучний для особливих подій.

– сучасна класика з нотами спецій і пачулі, влучний для особливих подій. Bvlgari Man in Black – украй харизматичний парфум з ароматами рому, тютюну та шкіри.

Факт, що вибір чоловічих парфумів у 2025 році вражає. І, що примітно, майже всі вони, хоч і дуже різноманітні, – якісні. Тож варто спробувати кожен аромат із чільної десятки, щоб знайти свій ідеальний стиль.