Найкращі парфуми для офісу: ось які чоловічі аромати підвищать вашу продуктивність

Ви хочете підвищити свою продуктивність на роботі, але всі стандартні способи вже перепробували? Маємо для вас ще одну пораду – гарною ідеєю буде змінити свій парфум.

Тобто, так, існують парфуми, що підвищують продуктивність та можуть допомогти вам бути більш зосередженим на роботі, у навчанні чи деінде, де вам це потрібно. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

Дивіться також Сигара, нуар і зелений ліс у тумані: 3 топові чоловічі аромати для весни 2025

Які аромати можуть підвищити вашу продуктивність на роботі

Нюх – потужний інструмент, пов'язаний з пам'яттю і навчанням. Тож ви можете використовувати його, щоб зіграти зі своїм мозком та ставати більш ефективним і продуктивним, коли це необхідно.

Існують парфуми, які можуть стимулювати роботу мозку, а отже вашу увагу, продуктивність і працездатність. А ще вони сприятимуть покращенню пам'яті та допоможуть почуватися більш задоволеними й розслабленими на робочому місці.

Марк Мосс, професор психології Нортумбрійського університету, каже, що ми запрограмовані насолоджуватися приємними ароматами. Тож коли ми натрапляємо на них, то можемо відчути позитивний вплив як на настрій, так і на пізнання. І ось про які мовиться.

Існують запахи, які можуть допомогти вам у роботі – то чому б не спробувати обрати саме такі парфуми / Фото freepik

Розмарин – для покращення пам'яті. Експерти вивчали вплив ефірних олій на працездатність і виявили, що аромат розмарину може допомогти поліпшити пам'ять і зміцнити її. А от лаванда може мати протилежний ефект – її радять більше для того, щоб допомогти собі заснути.

– для покращення пам'яті. Експерти вивчали вплив ефірних олій на працездатність і виявили, що аромат розмарину може допомогти поліпшити пам'ять і зміцнити її. А от лаванда може мати протилежний ефект – її радять більше для того, щоб допомогти собі заснути. Базилік – для енергії. Парфуми з ароматом базиліку допомагають відчути себе бадьорими та енергійними. Особливо добре використовувати його в той час дня, коли енергія зазвичай падає, наприклад ввечері або після їди.

– для енергії. Парфуми з ароматом базиліку допомагають відчути себе бадьорими та енергійними. Особливо добре використовувати його в той час дня, коли енергія зазвичай падає, наприклад ввечері або після їди. М'ята й інші трави . Трав'яні аромати, такі як м'ята, евкаліпт і шавлія, допомагають поліпшити концентрацію уваги та підвищують здатність мозку запам'ятовувати речі. Тому вони є хорошим вибором, коли вам потрібно довше залишатися зосередженим і коли ви намагаєтеся чогось навчитися.

. Трав'яні аромати, такі як м'ята, евкаліпт і шавлія, допомагають поліпшити концентрацію уваги та підвищують здатність мозку запам'ятовувати речі. Тому вони є хорошим вибором, коли вам потрібно довше залишатися зосередженим і коли ви намагаєтеся чогось навчитися. Цитрусові. Це свіжі, легкі та енергійні аромати, тому вони є хорошими союзниками, щоб відчувати себе більш бадьорими та енергійними вранці. Лимон, наприклад, допомагає зменшити тривожність і підвищити концентрацію уваги.

Та зауважте, що не всі аромати будуть працювати для всіх. Ви повинні враховувати свій особистий досвід щодо запахів і свої вподобання, щоб знайти найкращий варіант. Тут головне, щоб він був приємний і щоб пробуджував у вас правильні відчуття.