Один із парфумерних блогерів, myroslav_niche, поділився в інстаграмі своїм топом чоловічих ароматів, які переносять у кіно, ліси й розкішні клуби. І вони якраз чудово пасуватимуть до весни 2025 року, пише 24 Канал.

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Ось три чоловічі аромати, які зводять з розуму цієї весни

Перший аромат у добірці – Contre-Pouvoir від Brecourt. Його родзинка – потужна концентрація кардамону, у 10 разів більша за звичну. Цей пряний акцент доповнений теплом дерева та тютюну White Burley, що формує атмосферу елітного чоловічого клубу десь у Парижі. А ще у коробці є окремий акорд медового тютюну, який можна додати вручну і так отримати композицію, що пахне справжньою сигарою з горіховим присмаком.

Його родзинка – потужна концентрація кардамону, у 10 разів більша за звичну. Цей пряний акцент доповнений теплом дерева та тютюну White Burley, що формує атмосферу елітного чоловічого клубу десь у Парижі. А ще у коробці є окремий акорд медового тютюну, який можна додати вручну і так отримати композицію, що пахне справжньою сигарою з горіховим присмаком. Другий аромат – Cravache від Robert Piguet. Це парфум із душею чорно-білого кіно, але в декораціях літньої італійської провінції. Свіжий, з нотами лимонного цвіту, сухої трави та легкої гірчинки. Вітер, ностальгія, елегантність – ось це все ви знайдете в тому флаконі.

Це парфум із душею чорно-білого кіно, але в декораціях літньої італійської провінції. Свіжий, з нотами лимонного цвіту, сухої трави та легкої гірчинки. Вітер, ностальгія, елегантність – ось це все ви знайдете в тому флаконі. І третій – Sleight of Fern від Masque Milano. Його порівнюють із мандрівкою крізь густий туманний ліс. Спочатку навколо насичена зелень, потім стара книжка в шкіряній палітурці, далі – мох, дим, лаванда і згасле вогнище. Це не просто аромат, а гіпнотичний фужер, ідеальний для весни, що балансує між м’якістю й дикістю.

Ці весняні чоловічі парфуми – як окрема реальність: дивіться відео myroslav_niche

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І майте на увазі, що ці 3 парфуми – це не просто якісь стандартні сезонні аромати, а справжні історії у флаконі. Вони підійдуть тим, хто хоче навесні бути не як усі, бути героєм історії з глибоким сюжетом.