Стильно і комфортно: які джинси носити взимку 2024 – 2025, щоб бути на висоті
Культові джинси можуть стати чудовими союзниками для ваших зимових образів. Але ж не секрет, що існують різні види джинсів. З одного боку, різноманітність дозволяє нам грати та створювати різні образи, адаптуватися до змін погоди й сезонів, пробувати нові тенденції та варіанти для нашого стилю або типу фігури.
З іншого боку, наявність різних типів джинсів також означає, що ви маєте широкий вибір, який, буває, не так вже й просто зробити. 24 Канал із посиланням на GQ пропонує універсальні варіанти, що поєднуються практично з усім і відповідають сучасним тенденціям.
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Найкращі типи джинсів для зимового сезону 2024 – 2025 років
- Класика, яка ніколи не підведе. Прямі та сині класичні джинси непідвладні часу. Ви можете носити їх коли завгодно, не маючи при цьому старомодного чи застарілого вигляду – якщо носитимете їх правильно. Для зими вам просто потрібно додати хороший джемпер чи куртку та хороші шкарпетки (можна з ретро-відтінком). І важливо переконатися, що джинси добре сидять з усіх боків та мають правильну довжину.
- Мішкуваті або широкі. Цей фасон був трендом у 90-х і зараз він знову в тренді, так само як стиль wide leg. Такі джинси дозволяють вам грати з пропорціями вашого образу, плюс мають достатньо об'єму, щоб додати під них термобілизну. Тільки ефекту не слід досягати, просто купуючи більший розмір, оскільки це може призвести до того, що штани не будуть правильно сидіти на талії. Натомість зверніть увагу на правильний крій. Важливо також пам'ятати про пропорції, думаючи про те, чи хочете ви повністю оверсайз, чи щось більш приталене або завужене вгорі.
- Чорні джинси. Чорний – елегантний і потужний, а також улюблений зимовий колір, оскільки поглинає світло і може бути теплішим, ніж світліші кольори. Чорні джинси також є однією з тих позачасових базових речей, які можуть зробити ваш образ трохи більш офіційним, до того ж вони допоможуть вам створювати різні образи та не завжди носити одну і ту ж пару синього кольору. Вони ідеально підходять для тих, хто любить носити все чорне, або для гри з контрастами й кольоровими штрихами, які виділяються на загальному тлі.
- Джинси з підкладкою. Якщо дуже холодно, ви можете знайти багато джинсів, які мають підкладку всередині, щоб забезпечити додатковий захист, не змінюючи вигляд і не вдаючись до додаткового шару одягу. Перевага таких джинсів і в тому, що зовні вони виглядають як звичайні, але всередині дозволяють вам зберігати тепло. Слідкуйте за тим, щоб підкладка не була надто товстою, оскільки це може зробити вас ширшим.