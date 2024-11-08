Стильно и комфортно: какие джинсы носить зимой 2024 – 2025, чтобы быть на высоте
Культовые джинсы могут стать отличными союзниками для ваших зимних образов. Но ведь не секрет, что существуют разные виды джинсов. С одной стороны, разнообразие позволяет нам играть и создавать разные образы, адаптироваться к изменениям погоды и сезонов, пробовать новые тенденции и варианты для нашего стиля или типа фигуры.
С другой стороны, наличие различных типов джинсов также означает, что у вас есть широкий выбор, который, бывает, не так уж и просто сделать. 24 Канал со ссылкой на GQ предлагает универсальные варианты, сочетающиеся практически со всем и соответствующие современным тенденциям.
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Лучшие типы джинсов для зимнего сезона 2024 – 2025 годов
- Классика, которая никогда не подведет. Прямые и синие классические джинсы неподвластны времени. Вы можете носить их когда угодно, не выглядя при этом старомодным или устаревшим – если будете носить их правильно. Для зимы вам просто нужно добавить хороший джемпер или куртку и хорошие носки (можно с ретро-оттенком). И важно убедиться, что джинсы хорошо сидят со всех сторон и имеют правильную длину.
- Мешковатые или широкие. Этот фасон был трендом в 90-х и сейчас он снова в тренде, так же как стиль wide leg. Такие джинсы позволяют вам играть с пропорциями вашего образа, плюс имеют достаточно объема, чтобы добавить под них термобелье. Только эффекта не следует достигать, просто покупая больший размер, поскольку это может привести к тому, что штаны не будут правильно сидеть на талии. Вместо этого обратите внимание на правильный крой. Важно также помнить о пропорциях, думая о том, хотите ли вы полностью оверсайз, или что-то более приталенное или зауженное вверху.
- Черные джинсы. Черный – элегантный и мощный, а также любимый зимний цвет, поскольку поглощает свет и может быть теплее, чем светлые цвета. Черные джинсы также является одной из тех вневременных базовых вещей, которые могут сделать ваш образ немного более официальным, к тому же они помогут вам создавать разные образы и не всегда носить одну и ту же пару синего цвета. Они идеально подходят для тех, кто любит носить все черное, или для игры с контрастами и цветными штрихами, которые выделяются на общем фоне.
- Джинсы с подкладкой. Если очень холодно, вы можете найти много джинсов, которые имеют подкладку внутри, чтобы обеспечить дополнительную защиту, не меняя вид и не прибегая к дополнительному слою одежды. Преимущество таких джинсов и в том, что внешне они выглядят как обычные, но внутри позволяют вам сохранять тепло. Следите за тем, чтобы подкладка не была слишком толстой, поскольку это может сделать вас шире.