Бо ж як правильно ці ґудзики застібати? 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness має чітку відповідь.

Дивіться також Чому восени нам так хочеться залишатися під ковдрою – і що з цим робити

Як застібати піджак із 3 ґудзиками

Існує зручний спосіб запам'ятати, як правильно застібати піджак з 3 ґудзиками. Мовиться про правило застібання ґудзиків, яке ще називають "іноді, завжди, ніколи" (Sometimes, Always, Never).

Починаючи з верхнього ґудзика і рухаючись вниз:

Іноді доречно застібати верхній ґудзик разом із середнім. Рішення залежить від стилістичного вибору – якщо лацкан плаский, то можна застібнути його, якщо лацкан підкочується і приховує верхній ґудзик – застібайте тільки середній.

доречно застібати верхній ґудзик разом із середнім. Рішення залежить від стилістичного вибору – якщо лацкан плаский, то можна застібнути його, якщо лацкан підкочується і приховує верхній ґудзик – застібайте тільки середній. Завжди доречно застібати середній ґудзик. Середній ґудзик стягує піджак на вашій природній талії та дозволяє низу у природний спосіб спадати навколо стегон.

доречно застібати середній ґудзик. Середній ґудзик стягує піджак на вашій природній талії та дозволяє низу у природний спосіб спадати навколо стегон. І ніколи не застібайте останній, нижній ґудзик. Це порушує задуманий крій і спадання, яке забезпечує середній ґудзик.



Іноді, завжди, ніколи – ось про що мовиться / Ілюстрація The Art of Manliness

Іноді, завжди, ніколи – це легко! Так само легко, як, наприклад складати та зберігати дрова на зиму (цікава та актуальна саме зараз тема).