О котрій годині найкраще снідати, якщо на меті – схуднення і довголіття

Багато хто переконаний, що перший прийом їжі впродовж дня є найважливішим. Але навіть серед них чи не кожен має власну думку, коли саме йому сідати за сніданок.

А якщо глянути безсторонньо, крізь призму метаболізму та здоров'я, чи існує особливо вдалий час для сніданку? 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Чим пізніше ви снідаєте, тим краще, і ось чому

Більшість дієтологів стверджують, що накидатися на їжу, щойно ви прокинулися – не найкраща ідея. Набагато краще почекати – кілька годин. Чому так?

Перш за все, період голодування після сну подовжується, тобто ваш кишківник відпочиває. Харчування з інтервалом не менш як 12 годин (між останнім прийомом їжі попереднього дня і першим наступного) спонукає організм спалювати жири, а не вуглеводи. У такій ситуації втрата ваги прискорюється, а підтримання гарного метаболічного здоров'я в цілому стає легшим.

Чи існує особливо вдалий час для сніданку, різь призму метаболізму та здоров'я? / Фото 8phot@freepik

Ще одна вагома причина – дуже часто з самого ранку ви просто не голодні. Коли ви прокидаєтеся, організм починає виділяти глюкозу в кров, тож ви встаєте вже з запасом енергії. Водночас типові сніданки з вуглеводами (каші, тости та солодощі) спричиняють сплеск глікемії. Спершу це забезпечує приплив енергії до клітин, але потім – спад. Тоді голод повертається, і доводиться вдаватися до кави чи інших стимулюючих напоїв, щоб мати енергію до обіду.

Тут важливо розуміти, що сніданок, хоч це перший і важливий прийом їжі, не повинен бути рясним, а просто повинен містити правильні поживні речовини. Отже, краще робити ставку на білки та клітковину – вони не тільки важливі загалом для довголіття, а й гарантують вам енергію і ситість протягом першої половини дня.

Зауважмо, що багато людей взагалі пропускають сніданок, але так робити не варто. Найкращим вибором все ж є простий невеликий сніданок із хорошим вмістом білка і клітковини – і пізніше, ніж зазвичай, наскільки б незручно це не було з організаційного погляду.