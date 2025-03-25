Мовиться про догляд за собою та про ваші корисні чи шкідливі звички. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Ви можете зберегти молодість обличчя, якщо буде протистояти цим факторам

Старіння неминуче, і воно відбивається також на нашій шкірі. Але можна дещо зробити, щоб цей процес не відбувався так швидко. І мовиться не тільки про те, щоб зберігати гарний вигляд, але й про те, щоб підтримувати шкіру здоровою з роками.

Отже, які фактори прискорюють старіння обличчя та як захиститися від них і відстрочити появу ознак старіння?

Як сповільнити старіння шкіри обличчя? / Фото freepik

Відсутність догляду за шкірою. Щоб такого не було, створіть собі щоденну просту процедуру догляду за шкірою. Це ніколи не пізно, навіть у дорослому віці, і це може допомогти усунути деякі пошкодження шкіри та запобігти наслідкам старіння. Процедура не має бути надто довгою або складною, нехай охоплює 3 основні кроки: щодня мийте обличчя та шию м'яким засобом, щодня зволожуйте шкіру кремом одразу після вмивання, плюс раз або два на тиждень відлущуйте змертвілі клітини шкіри.

Щоб такого не було, створіть собі щоденну просту процедуру догляду за шкірою. Це ніколи не пізно, навіть у дорослому віці, і це може допомогти усунути деякі пошкодження шкіри та запобігти наслідкам старіння. Процедура не має бути надто довгою або складною, нехай охоплює 3 основні кроки: щодня мийте обличчя та шию м'яким засобом, щодня зволожуйте шкіру кремом одразу після вмивання, плюс раз або два на тиждень відлущуйте змертвілі клітини шкіри. Занадто сильний вплив сонця. Нам усім потрібно трохи сонця, щоб здобувати вітамін D, але важливо не перегріватися і носити головні убори та сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру. Захист від сонця – найкращий спосіб зберегти обличчя молодим.

Нам усім потрібно трохи сонця, щоб здобувати вітамін D, але важливо не перегріватися і носити головні убори та сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру. Захист від сонця – найкращий спосіб зберегти обличчя молодим. Паління. Воно є одним з факторів, що прискорюють старіння шкіри, оскільки зменшує кровотік і прискорює появу зморшок. Тому варто спробувати кинути палити.

Воно є одним з факторів, що прискорюють старіння шкіри, оскільки зменшує кровотік і прискорює появу зморшок. Тому варто спробувати кинути палити. Неправильне купання. Купайтеся швидше і в менш гарячій воді. Якщо ви купаєтеся понад 10 хвилин, то це починає впливати на воду у вашій шкірі, і вона може набути сухого вигляду та й відчуватися сухішою. А ще дуже гаряча вода позбавляє шкіру її природних олій, тому слід обирати саме теплу воду.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.