Мовиться про догляд за собою та про ваші корисні чи шкідливі звички. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
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Ви можете зберегти молодість обличчя, якщо буде протистояти цим факторам
Старіння неминуче, і воно відбивається також на нашій шкірі. Але можна дещо зробити, щоб цей процес не відбувався так швидко. І мовиться не тільки про те, щоб зберігати гарний вигляд, але й про те, щоб підтримувати шкіру здоровою з роками.
Отже, які фактори прискорюють старіння обличчя та як захиститися від них і відстрочити появу ознак старіння?
Як сповільнити старіння шкіри обличчя? / Фото freepik
- Відсутність догляду за шкірою. Щоб такого не було, створіть собі щоденну просту процедуру догляду за шкірою. Це ніколи не пізно, навіть у дорослому віці, і це може допомогти усунути деякі пошкодження шкіри та запобігти наслідкам старіння. Процедура не має бути надто довгою або складною, нехай охоплює 3 основні кроки: щодня мийте обличчя та шию м'яким засобом, щодня зволожуйте шкіру кремом одразу після вмивання, плюс раз або два на тиждень відлущуйте змертвілі клітини шкіри.
- Занадто сильний вплив сонця. Нам усім потрібно трохи сонця, щоб здобувати вітамін D, але важливо не перегріватися і носити головні убори та сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру. Захист від сонця – найкращий спосіб зберегти обличчя молодим.
- Паління. Воно є одним з факторів, що прискорюють старіння шкіри, оскільки зменшує кровотік і прискорює появу зморшок. Тому варто спробувати кинути палити.
- Неправильне купання. Купайтеся швидше і в менш гарячій воді. Якщо ви купаєтеся понад 10 хвилин, то це починає впливати на воду у вашій шкірі, і вона може набути сухого вигляду та й відчуватися сухішою. А ще дуже гаряча вода позбавляє шкіру її природних олій, тому слід обирати саме теплу воду.