Во сколько лучше всего завтракать, если цель – похудение и долголетие

Многие убеждены, что первый прием пищи в течение дня является самым важным. Но даже среди них едва ли не каждый имеет собственное мнение, когда именно ему садиться за завтрак.

А если взглянуть беспристрастно, сквозь призму метаболизма и здоровья, существует ли особенно удачное время для завтрака? 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Чем позже вы завтракаете, тем лучше, и вот почему

Большинство диетологов утверждают, что набрасываться на еду, как только вы проснулись – не лучшая идея. Гораздо лучше подождать – несколько часов. Почему так?

Прежде всего, период голодания после сна удлиняется, то есть ваш кишечник отдыхает. Питание с интервалом не менее 12 часов (между последним приемом пищи предыдущего дня и первым следующего) побуждает организм сжигать жиры, а не углеводы. В такой ситуации потеря веса ускоряется, а поддержание хорошего метаболического здоровья в целом становится легче.

Существует ли особенно удачное время для завтрака, сквозь призму метаболизма и здоровья? / Фото 8phot@freepik

Еще одна весомая причина – очень часто с самого утра вы просто не голодны. Когда вы просыпаетесь, организм начинает выделять глюкозу в кровь, поэтому вы встаете уже с запасом энергии. В то же время типичные завтраки с углеводами (каши, тосты и сладости) вызывают всплеск гликемии. Сначала это обеспечивает приток энергии к клеткам, но потом – спад. Тогда голод возвращается, и приходится прибегать к кофе или другим стимулирующим напиткам, чтобы иметь энергию до обеда.

Здесь важно понимать, что завтрак, хоть это первый и важный прием пищи, не должен быть обильным, а просто должен содержать правильные питательные вещества. Итак, лучше делать ставку на белки и клетчатку – они не только важны в целом для долголетия, но и гарантируют вам энергию и сытость в течение первой половины дня.

Заметим, что многие люди вообще пропускают завтрак, но так делать не стоит. Лучшим выбором все же является простой небольшой завтрак с хорошим содержанием белка и клетчатки – и позже, чем обычно, насколько бы неудобно это ни было с организационной точки зрения.