Яка робота – найнудніша у світі: британські вчені склали рейтинг

Нудьга, мабуть, лякає нас усіх. Але є люди, які проводять з нею всі свої дні – і це не тому, що їм подобається, а просто така їхня робота.

Дослідники з Ессекського університету у Великій Британії проаналізували відповіді 500 учасників опитування про їхнє сприйняття різних видів роботи, і склали рейтинг найнудніших варіантів. 24 Канал розповідає більше завдяки GQ.

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Представники яких професій – королі нудьги

Автори дослідження наголошують, що "нудні" роботи, на думку опитаних, містять повторюваності та не містять творчості. І що сформований у підсумку рейтинг ґрунтується насамперед на сприйнятті, тобто, очевидно, що багато людей із зазначених там професій насправді задоволені своєю роботою.

Отже, ось рейтинг найнудніших професій:

Аналітики даних (це той, хто перелопачує гори цифр, щоб зробити корисні висновки) беруть золоту медаль за найнуднішу роботу.

(це той, хто перелопачує гори цифр, щоб зробити корисні висновки) беруть золоту медаль за найнуднішу роботу. Далі йдуть бухгалтери з нескінченними таблицями цифр.

з нескінченними таблицями цифр. Податкові експерти (навіть не намагатимемося пояснити, що це таке).

Страховики , бо управління претензіями та жонглювання контрактами зі сторони не здається особливо захопливим.

, бо управління претензіями та жонглювання контрактами зі сторони не здається особливо захопливим. І чомусь прибиральники. Це важлива робота, але часто її сприймають як рутинну й одноманітну.

Список можна продовжувати, але ці виявилися найчастіше повторюваними серед опитаних. Як би нудно це не звучало.

Дослідники з Британії склали рейтинг найнудніших професій / Фото katemangostar@freepik

А які професії люди назвали найбільш захопливими

Не дивно, що найбільш захопливими професіями опитувані назвали ті, де людина може дати волю своїй творчості та де не бракує активних дій. Це журналістика, мистецтво, прикладна наука, викладання тощо.

Робота журналіста може здатися бурхливим полюванням за сенсаціями, а виявитися нескінченним вальсом сухих пресрелізів. Тобто все завжди залежить від контексту, оточення і перш за все самопереконання.

Це дослідження також показує, що нудьга на роботі може бути справжньою проблемою. Але чи варто уникати роботи, яку вважають нудною? Насправді – не обов'язково. Якщо ви бухгалтер і любите свою роботу, то яка ж різниця, що там у якомусь рейтингу якихось інших чужих людей?

Важливо бачити сенс у тому, що ви робите, навіть якщо це не та робота, про яку мріють інші.