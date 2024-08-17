Якої довелося дотримуватися за наказом батька. Річард Сандрак прославився на початку 2000-х завдяки своїй статурі та всупереч юному віку. Сьогодні ж він іде власним шляхом фітнесу.

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Як нині виглядає знаменитий у 2000-х "Маленький Геракл"

Хлопчиком Річард, якого називали "Маленький Геракл", мав суворий режим тренувань і міг підіймати вагу, втричі вищу за його власну. І це ще до того, як він досяг підліткового віку.

Але громадськість занепокоїлася, коли батько почав силувати його до суворої дієти, що призвела до нездорового способу життя. Пізніше з'ясувалося, що відсоток жиру в тілі хлопця не перевищував 1, що є небезпечно низьким рівнем і для дорослих.

Тренер і менеджер Френк Джардіно запідозрив, що батькове ставлення до сина межує з кримінальним.

У відео на ютуб-каналі History Rewind детально показали, на яких продуктах Річард був змушений жити. І це була справді жорстка дієта: лише фрукти, овочі та нежирне м'ясо. При цьому батько "ніколи не дотримувався дієти й часто їв піцу на очах у сина".

Річард прославився на початку 2000-х, сьогодні він іде власним шляхом / Колаж 24 Каналу фото Shutterstock й Inside Edition

Не дивно, що коли Річарду виповнилося 11, його батька відправили до в'язниці – за домашнє насильство, бо він побив свою дружину. Відтоді хлопець розірвав усі зв'язки з батьком.

Зараз Річарду 31 рік, і він все ще великий шанувальник спортзалу, але вже з іншої причини. З 2015 року він працює каскадером у шоу Universal Studios Hollywood Waterworld, і навіть має амбіції зайнятися наукою – квантовою психологією для NASA.

Річард каже, що дуже пишається тим, чого досягнув у молодості, але більше не хоче бути частиною цього.

Люди намагалися зробити мене якимось виродком природи – є багато дітей, які мають схожу статуру. Це не те що я більше не хочу, щоб люди знали про це, просто я не хочу застрягти в цьому житті,

– підсумував чоловік.

Зараз Річард катається на скейті, щоб підтримувати фізичну форму, але більше не займається бодибілдингом і тим більше не сидить на суворих дієтах.