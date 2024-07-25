Джим Оппегард, так його звати. На момент підтвердження рекорду йому було 93 роки. Зараз вже 94 і він продовжує кермувати автобусами, що робить понад половину свого життя.

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Джим пів життя водить автобуси й потрапив до Книги рекордів

Оппегард насправді вже виходив на пенсію – у 65, після 20-річної кар'єри водія міського автобуса. Але річ у тім, що на пенсії він дуже нудився – і тому незабаром відновив роботу. Зараз він працює в Northstar Bus Lines, водить шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами.

Джим має вже трьох правнуків, але все ж хоче віддавати себе роботі. Каже, вона не тільки дає йому можливість бути зайнятим, а й заробляти додаткові гроші, які чоловік надсилає на християнське служіння, засноване його дочкою в Африці.

Зараз рекордсмену 94 і він продовжує кермувати автобусами / Колаж 24 Каналу світлин Guinness World Records

Керівник Джима каже, що той є зразковим працівником, надзвичайно безпечним водієм, ніколи не хворіє і ніколи не запізнюється. Джим щороку проходить медичний огляд і оцінку водійських навичок. Окрім цього, чоловік займається спортом 45 хвилин щодня.

Мені подобається працювати, особливо керувати шкільним автобусом. Скільки ви знаєте людей, які хочуть працювати в 94 роки?

– каже Джим.

В автобусі Джиму допомагає асистент, який наглядає за дітьми, дозволяючи водію зосередитися на кермуванні. Робочий графік містить 3 години водіння вранці, 3 години перерви та ще 4 години водіння після обіду.

Під час перерви Джим паркується біля кооперативного будинку для літніх людей, де й живе. І там "дехто каже, що я їх надихаю", – розповідає Джим. Ба й справді, чим не гідний приклад для натхнення?