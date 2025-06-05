Які обрати парфуми для чоловіків, щоб запах тримався весь день
- Стійкість аромату парфумів залежить від концентрації ароматичних олій, способу нанесення та інших факторів.
- Приклади дуже стійких чоловічих парфумів – Creed Aventus, Tom Ford Oud Wood, Christian Dior Sauvage та інші.
- Перед покупкою важливо тестувати аромат на собі, адже він може по-різному розкриватися на різних людях.
Стійкість аромату парфумів дуже важлива для чоловіка, якщо він хоче, щоб запах був поруч протягом усього дня. Ба більше, щоб він залишався актуальним і на ранковій робочій зустрічі, і на вечірньому побаченні.
Та які ж парфуми відповідатимуть цим суворим вимогам? Добірку найстійкіших чоловічих парфумів пропонує вам 24 Канал. Саме вони здобули найвищі оцінки, якщо вірити GQ та Vogue.
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Від чого залежить стійкість чоловічих парфумів і які найстійкіші
Стійкість аромату критично залежить від його концентрації. Тож заради максимальної стійкості вам слід обирати саме Parfum (концентрація ароматичних олій у 20 – 40%) або бодай парфумовану воду (10 – 20%).
Також зверніть увагу на склад. Зауважте, що деревні, мускусні, амброві й ванільні ноти тримаються довше. Ось чудова добірка прикладів саме таких.
- Creed Aventus, тримається 8 – 12 годин. Легендарний аромат, що поєднує свіжість фруктів із димними та деревними нотами. Асоціюється з успіхом і харизмою. Ноти: ананас, чорна смородина, береза, мускус, амбра.
- Tom Ford Oud Wood, тримається 10 – 14 годин. Глибокий пікантний аромат із димними та теплими відтінками. Його цінують за елегантність і ненав’язливу чуттєвість. Ноти: уд, сандал, кардамон, амбра, ваніль.
Ось найстійкіші чоловічі парфуми / Дивіться фото виробників
- Christian Dior Sauvage, тримається 8 – 10 годин. Свіжий, з глибокими пряними акордами, сучасна класика. Його відзначають за універсальність і мужній шлейф. Ноти: бергамот, ваніль, амброксан, перець.
- Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme, тримається 7 – 10 годин. Чуттєвий і елегантний аромат, який часто асоціюють із романтичними побаченнями. Має м’який, але дуже стійкий шлейф. Ноти: кардамон, лаванда, кедр, кумарин.
- Farmasi NO.70, тримається 8 – 12 годин. Насправді це бюджетніший аналог Chanel, що поєднує свіжість цитрусових із теплими деревними нотами. Його цінують за динамічність і доступність. Ноти: грейпфрут, лимон, зелене яблуко, мускус, амбра, кедр.
Зауважте, що стійкість залежить і від того, як ви парфуми розпилюєте. Найкраще це робити на зволожену шкіру шиї, зап’ястя чи ліктів, де відчувається пульс.
І не забувайте, що аромат розкривається по-різному на кожній людині. Тому перед покупкою обов'язково тестуйте парфум на собі. І не купуйте абиде, а в перевірених магазинах.