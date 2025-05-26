І тоді ви матимете бездоганний та стійкий запах – саме те, чого ви хочете від парфуму. 24 Канал розповість про це докладніше завдяки The Fragrance Book та Jo Malone.
Дивіться також Міфи про чоловічі парфуми: у що не варто вірити та що насправді має значення
Куди наносити парфуми чоловікам: правильні точки та поради щодо методів
Наносити парфуми чоловікові треба на точки, де пульсує кров. Чому це так працює? Бо тепло крові допомагає аромату розкритися і триматися довше. Ось ці ключові місця:
- Шия, найкраще з боків, і під вухами. Це найкласичніша зона, і найкраща для формування помітного ароматичного сліду. Також ідеально підходить для створення інтимного аромату.
- Зап'ястя. Ця зона, мабуть, найзручніша, з найлегшим доступом. Парфумери радять тут розпилити парфуми один раз і не розтирати, щоб не зруйнувати молекули аромату.
- Груди. Це центр тіла, тож нанесення тут гарантує рівномірне поширення запаху. Також гарне місце для більш тонкого та стійкого аромату.
- Ліктьові згини, передпліччя. Насправді не надто популярні точки, але ефективні – особливо у спекотний день. Досить гарні варіанти для створення універсального шлейфу.
Чоловікові варто наносити парфуми на точки, де пульсує кров, і враховувати кілька нюансів / Колаж 24 Каналу фото vecteezy
А ось на які нюанси треба звернути увагу:
- Наносьте парфум на чисту шкіру, а ще краще – на зволожену. Можна після душу, наприклад, та застосувавши лосьйон або зволожуючий крем.
- Не перестарайтеся. 2 – 3 пшики зазвичай достатньо. Почніть узагалі з одного бризкання, адже ви завжди можете додати більше пізніше, якщо буде потрібно.
- Навряд чи варто наносити на одяг – щоб уникнути плям і не змінити аромат. Хоча якщо у вашого парфуму низький вміст алкоголю, можна легенько розпорошити й на одяг.
- Легшого ефекту парфумів можна досягти, розпиливши його і пройшовши крізь "хмарку". Мовиться про відстань у приблизно 15 сантиметрів від шкіри.
- Ви також можете злегка збризнути парфумами волосся – для додаткового, більш помітного ароматичного шлейфу. Та також не перестарайтеся, якщо ваш аромат сильний.