І тоді ви матимете бездоганний та стійкий запах – саме те, чого ви хочете від парфуму. 24 Канал розповість про це докладніше завдяки The Fragrance Book та Jo Malone.

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Куди наносити парфуми чоловікам: правильні точки та поради щодо методів

Наносити парфуми чоловікові треба на точки, де пульсує кров. Чому це так працює? Бо тепло крові допомагає аромату розкритися і триматися довше. Ось ці ключові місця:

Шия, найкраще з боків, і під вухами. Це найкласичніша зона, і найкраща для формування помітного ароматичного сліду. Також ідеально підходить для створення інтимного аромату.

Це найкласичніша зона, і найкраща для формування помітного ароматичного сліду. Також ідеально підходить для створення інтимного аромату. Зап'ястя. Ця зона, мабуть, найзручніша, з найлегшим доступом. Парфумери радять тут розпилити парфуми один раз і не розтирати, щоб не зруйнувати молекули аромату.

Ця зона, мабуть, найзручніша, з найлегшим доступом. Парфумери радять тут розпилити парфуми один раз і не розтирати, щоб не зруйнувати молекули аромату. Груди. Це центр тіла, тож нанесення тут гарантує рівномірне поширення запаху. Також гарне місце для більш тонкого та стійкого аромату.

Це центр тіла, тож нанесення тут гарантує рівномірне поширення запаху. Також гарне місце для більш тонкого та стійкого аромату. Ліктьові згини, передпліччя. Насправді не надто популярні точки, але ефективні – особливо у спекотний день. Досить гарні варіанти для створення універсального шлейфу.

Чоловікові варто наносити парфуми на точки, де пульсує кров, і враховувати кілька нюансів / Колаж 24 Каналу фото vecteezy

А ось на які нюанси треба звернути увагу: