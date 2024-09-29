Перша зачіска чоловіка за 20 років вразила людей: що з ним зробив барбер

Чоловік вирішив потішити себе новою стрижкою, хоча майже 20 років носив один і той самий стиль. Відео чудової роботи барбера потрапило в інтернет та спричинило у глядачів захват.

Не всі люблять змінювати свою зовнішність, та й процес перевтілення може бути непростим (не мовиться ж про те, щоб лише розчесатися на інший бік). Проте насправді завжди приємно освіжити себе, пише Daily Star.

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Один хлопець вирішив зробити саме так і підстригся по-новому – після двадцятирічної перерви. У нещодавньому дописі в тіктоці Річмонд Барбер показав свою чудову роботу.

У дописі для своїх 1,3 мільйона підписників він вказав, що цей клієнт носив одну й ту саму стрижку майже 20 років. Але результат перевтілення довів, що дарма.

Хлопець підстригся по-новому після двадцятирічної перерви: дивіться відео nguyensteadycutting

Відео зібрало вже понад 85 тисяч вподобань і сотні коментарів, багато глядачів хвалили новий образ чоловіка. І, звісно, фахову працю барбера.

Той розповідав, що відвідував численні перукарні раніше – без попереднього запису, зазвичай забігаючи до них наприкінці дня. І перукарі ніколи не приділяли йому належної уваги.

Але барбер із ніком nguyensteadycutting в тіктоці присвятив йому всю свою увагу. Аж настільки, що хлопець був приголомшений своїм перетворенням і сказав: "Ви неймовірна людина. І робите неймовірну роботу".