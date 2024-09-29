Первая прическа мужчины за 20 лет поразила людей: что с ним сделал барбер

Мужчина решил порадовать себя новой стрижкой, хотя почти 20 лет носил один и тот же стиль. Видео великолепной работы барбера попало в интернет и вызвало у зрителей восторг.

Не все любят менять свою внешность, и процесс перевоплощения может быть непростым (не идет же речь о том, чтобы лишь расчесаться на другую сторону). Однако на самом деле всегда приятно освежить себя, пишет Daily Star.

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Мужчина стал настоящим красавцем, изменив прическу

Один парень решил сделать именно так и подстригся по-новому – после двадцатилетнего перерыва. В недавнем посте в тиктоке Ричмонд Барбер показал свою прекрасную работу.

В заметке для своих 1,3 миллиона подписчиков он указал, что этот клиент носил одну и ту же стрижку почти 20 лет. Но результат перевоплощения доказал, что зря.

Парень подстригся по-новому после двадцатилетнего перерыва: смотрите видео nguyensteadycutting

Видео собрало уже более 85 тысяч лайков и сотни комментариев, многие зрители хвалили новый образ мужчины. И, конечно, профессиональную работу барбера.

Тот рассказывал, что посещал многочисленные парикмахерские раньше – без предварительной записи, обычно забегая к ним в конце дня. И работники там никогда не уделяли ему должного внимания.

Но барбер с ником nguyensteadycutting в тиктоке посвятил ему все свое внимание. Настолько, что парень был ошеломлен своим преображением и сказал: "Вы невероятный человек. И делаете невероятную работу".