Фахівець Річмонд Барбер поділився своєю роботою з перетворення клієнта у тіктоці, пише Daily Star. І вкотре довів, що стрижка може змінити все – і на краще.

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Барбер створив хлопцю чудовий образ

У своїй останній вірусній сенсації майстер присвятив свої ножиці хлопцеві, який відчайдушно намагався причепурити свою зачіску до весілля друга.

Я майже впевнений, що вона порідшала ще з часів мого навчання в коледжі. У мене на лобі скоро з'явиться великий інопланетянин,

– зізнався той у відео.

Цей 39-річний чоловік стверджував, що він ніколи не стригся "по-справжньому добре". А щоб не виставляти напоказ свою поріділу шевелюру, хлопець носить кепку цілими днями, навіть на шикарних вечірках.

Що ж, після цього візиту до барбера хлопець став куди більш впевненим у собі.

Барбер створив суперовий образ чоловіку, зробивши його невпізнанним: дивіться відео nguyensteadycutting

Приголомшений своєю свіжою зачіскою, він вигукнув:

Це краще, ніж добре, це мрія. Я не можу бути щасливішим.

Відео набрало понад 160 тисяч вподобань і потік із понад 500 коментарів: