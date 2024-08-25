А потім ще й вирушати в 45-хвилинну дорогу до школи. Не краще було й у коледжі, тому чоловік кинув його і став підприємцем. Аж раптом виявилося, що це було дуже вдале рішення.

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Чоловік розповів про свій спосіб життя, який змусив усіх говорити про нього

Трей Коллі має 24 роки, але він прожив більше життя, ніж багато хто міг би й мріяти. Коли йому виповнився 21 рік, цей інфлюенсер вже жив на широку ногу у величезному будинку в Лас-Вегасі.

Величезна нерухомість укомплектована екзотичними котами з джунглів, кожен з яких обійшовся чоловікові у 15 000 фунтів. А їздить він на шикарному BMW i8 за 115 000 фунтів.

Але це життя у вищому світі далеке від коріння Трея у Вірджинії, де він колись був простим фермерським хлопчиком і готувався до пересічної кар'єри. Але потім він зробив ставку на світ соціальних мереж.

Я дізнався, як розвивати бренди, і зрештою не лише сам став інфлюенсером, а й допоміг багатьом іншим людям зробити те саме. Гроші з'явилися разом із зростанням моєї платформи,

– розповів Трей.

Він ковтав кожен клаптик ноу-хау про те, як заробляти гроші через соціальні мережі. Життя на фермі, коли доводилося рано прокидатися, щоб погодувати курей і доглядати коней, а потім їхати 45 хвилин до школи, залишилося у минулому.

У 20 років, попри стипендію в коледжі, він вирішив кинути навчання, щоб зосередитися на своєму цифровому майбутньому.

Трей Коллі має 24 роки, але він прожив більше життя, ніж багато хто міг би й мріяти / Колаж 24 Каналу фото Trey Colley

Незабаром я став, мабуть, найуспішнішою людиною мого віку, яка зробила себе сама, з мого рідного міста. У мене була машина моєї мрії, я жив між Лос-Анджелесом і Лас-Вегасом і придивлявся до розкішного будинку на березі океану. Все це було схоже на кіно,

– каже Трей.

Чоловік каже, що батько завжди вірив у нього, але інші родичі вважали, що він не впорається. Тож Трей усе життя відчував, що має щось довести.

Піти повністю назустріч своїй мрії і покласти весь тиск на себе було останнім випробуванням, щоб побачити, хто був дійсно правий, і ця ставка окупилася,

– каже він.

Кілька років усе йшло гладко, і Трей насолоджувався перевагами інфлюенсера. Але потім все пішло шкереберть: "Я був наївним і ніколи не думав, що кайф від перебування на вершині світу може закінчитися".

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У 2023 році Трей натрапив на значну невдачу, коли його акаунти в соціальних мережах були видалені. Йому не лише довелося починати все з нуля, але й виплачувати величезну іпотеку.

Цей досвід підштовхнув його до диверсифікації доходів та заснування бізнесу Brandosaur, який допомагає клієнтам з усього світу будувати свої бренди. І також почав більше зосереджуватися на ютубі.

Тепер Трей ділиться своїм досвідом саме там. У серії відео "Від 0 до 1 мільйона доларів за 365 днів" чоловік демонструє, як він побудував свою PR-фірму, і надихає інших ніколи не відмовлятися від своїх мрій.