Вони чатують на ваші помилки: ось чому одяг слід швидко змінювати після тренувань

Одяг під час тренувань, особливо інтенсивних, просякає потом, і це неминуче. Ви закінчите вправи з мокрими майкою, шортами, шкарпетками та навіть кросівками.

Це нормально, але не означає, що ви можете залишатися в спітнілому одязі занадто довго. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Чому не слід залишати на собі спітнілий одяг після тренування?

Піт не є чимось токсичним, але все ж проблеми можуть виникнути, якщо ви швидко не переодягнетеся після тренування. Так, звісно, буває, не вистачає часу на душ, або немає місця, щоб комфортно змінити одяг після тренування – але ви повинні подбати про це якнайшвидше.

Чому? Дерматологиня Хізер Гофф пояснює, що залишатися в тому самому одязі після тренувалися може призвести не тільки до посилення неприємного запаху, який всотається глибоко в одяг, а й до деяких неприємних проблем зі шкірою.

Річ у тім, що піт та бактерії можуть застрягати в одязі, і це спричиняє сильне подразнення шкіри. Бактерії буквально чатують на ваші помилки, щоб активніше розмножуватися. Це, звісно, не смертельно, але може спричинити дискомфорт, а отже й знизити вашу продуктивність.

Не можна залишатися в спітнілому одязі після тренувань занадто довго, і ось чому / Фото DrazenZigic@freepik

Вам може загрожувати дерматит, акне на тілі або інша інфекція, яка може бути легкою або важкою, залежно від чутливості вашої шкіри. Може розвинутися й мікоз стоп, який викликає свербіж, подразнення і проблеми з нігтями.

Отже, за можливості, варто прийняти душ після тренування (але не одразу, а хвилин за 15). Душ допомагає видалити бактерії та накопичений піт. Якщо можливості таки нема, у якихось випадках це не страшно, але не варто робити це звичкою.

Якщо після тренування ви не пішли у душ, то принаймні переодягнутися і вимити руки ви повинні. І не пізніше, ніж упродовж 30 хвилин після тренування.

Прати спортивний одяг після кожного використання не обов'язково. Його можна брати 2 – 3 рази перед пранням, але бажано не поспіль, щоб він встигав просихати.

Але можна – не значить треба: краще виробіть звичку регулярного частого прання одягу для тренувань. І нема мови навіть про шкарпетки, спіднє чи інший одяг, який контактує з чутливими ділянками тіла – його слід прати обов'язково одразу.