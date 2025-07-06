Якщо ви плануєте зменшити відсоток жиру, зберегти м’язи, покращити фігуру – потрібно уникати цих помилкових дій. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.
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Якщо ваші тренування не працюють, пошукайте у своїх діях ці 5 помилок
- Помилка перша – нічого не їсти після тренування. Буває, людина думає: "О, я спалив калорії на тренуванні, але якщо зараз поїм, то не схудну". Але це не так працює. Якраз перші 30 – 60 хвилин після тренування є ідеальним часом для поповнення запасів білків і вуглеводів. У цей час м'язи відновлюються, і якщо не дати організму поживи, метаболізм лише страждатиме.
- Помилка друга – жертвувати сном. Часті недоспані ночі заради тренувань не сприяють формуванню гарного тіла. Річ у тім, що тренування для організму корисні, але все ж вони є стресом. А для відновлення потрібен гормон росту, який виділяється під час сну. Якщо продовжувати тренуватися за нестачі сну, мозок розпізнає в цьому небезпеку, що може призвести до накопичення жиру, зокрема й на животі.
Є щонайменше 5 фатальних помилок, які вдвічі зменшують ефект від вправ / Фото DrazenZigic@freepik
- Помилка третя – тренуватися без розминок. Вони необхідні. Пропуск розминки перед тренуванням обмежує діапазон руху м’язів і суглобів, підвищує ризик травм, ускладнює ефективну стимуляцію м’язів і уповільнює відновлення. Так само розминка після тренування важлива – вона допомагає вивести молочну кислоту, покращує лімфатичну циркуляцію, сприяє відновленню та підвищує гнучкість.
- Помилка четверта – повторення однакової програми. Наприклад, це щодня бігати однакову дистанцію з однаковою швидкістю. Або робити один набір силових вправ з однаковою інтенсивністю та кількістю повторів. Наполегливість – це круто, але за таких умов ефект від тренувань знижується, бо тіло просто адаптується. Без зміни програми прогрес зупиниться. Без прогресивного перевантаження росту м’язів і зменшення жиру не буде.
- І помилка п'ята – сліпа віра в кардіо натще. Це добра стратегія спалювання жиру, але її замало. А ще й вищий ризик втрати м’язів і змін у метаболізмі. Постійне кардіо натщесерце без інших методів може призвести до зниження базового метаболізму, спричинити гормональний дисбаланс і більш серйозні проблеми.