Лимонад із соленими огірками дуже популярний у США: а чи варто його пити українцям
- У США став популярним напій з поєднання лимонаду та солоних огірків, вже вірусний у соціальних мережах.
- Лимонад із солінням вважають дуже освіжаючим, і деякі американські фастфуди вже додали його до свого меню.
Лимонад – це смачний напій, безперечно, але чи його лимонний смак можна поєднати с солінням? Виявляється, можна, ба більше – створений у такий спосіб напій неймовірно освіжає.
Цей дивний напій уже завірусився у тіктоці – пікл-лимонад, лимонад із соленими огірками чи з розсолом. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про нього докладніше.
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Що таке пікл-лимонад і чи справді ми можемо це пити
Коли українське вухо чує про таке поєднання, соленого огірка та лимонаду, в голові виникає навіть трохи відчуття огиди. А проте саме такий напій став дуже популярним у США.
Як це часто буває, знаменитості підхопити тренд дивних міксів у тіктоці. Дуа Ліпа от якось змішала сік корнішонів, халапеньйо і Pepsi Light. Але лимонад із солінням?
Лимонад із соленими огірками став дуже популярним у США: дивіться відео takevan
Щоб зробити пікл-лимонад, змішують класичний лимонад із соленими огірками або розсолом. І так виникає оригінальне, м'яко кажучи, поєднання кислуватої свіжості з кислою солодкуватістю соління. І от що цікаво – це таки дуже освіжаючий напій.
У тіктоці вірусяться кілька рецептів, і ось один, що став справжнім хітом:
- Домашній лимонад із води, лимону й цукру.
- Розсіл з огірків, бажано маринованих з оцтом і кропом.
- Лід та кілька кружечків огірка для прикраси.
У різних варіаціях додають ще трохи імбиру або більше огірка, щоб свіжість була потужнішою.
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Один із рецептів пікл-лимонаду, що став мегахітовим у тіктоці: дивіться відео brinecocanada
Лимонад із солінням (pickle lemonade) потрапив навіть на шпальти New York Times. Там описали напій як напрочуд освіжаючий, що набирає популярності завдяки ажіотажу в соціальних мережах.
Деякі американські фастфуди вже додали його до свого меню. А що ж в Україні? Що ж, коротко кажучи, якщо ви любите поєднання солодкого і солоного, і якщо ви хоч трохи сміливі в кулінарії – цей напій для вас.