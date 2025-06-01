Лимонад із соленими огірками дуже популярний у США: а чи варто його пити українцям

Лимонад – це смачний напій, безперечно, але чи його лимонний смак можна поєднати с солінням? Виявляється, можна, ба більше – створений у такий спосіб напій неймовірно освіжає.

Цей дивний напій уже завірусився у тіктоці – пікл-лимонад, лимонад із соленими огірками чи з розсолом. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про нього докладніше.

Дивіться також Блогерка-мільйонниця спіймала коханого на зраді: його спалив популярний серед дівчат продукт

Що таке пікл-лимонад і чи справді ми можемо це пити

Коли українське вухо чує про таке поєднання, соленого огірка та лимонаду, в голові виникає навіть трохи відчуття огиди. А проте саме такий напій став дуже популярним у США.

Як це часто буває, знаменитості підхопити тренд дивних міксів у тіктоці. Дуа Ліпа от якось змішала сік корнішонів, халапеньйо і Pepsi Light. Але лимонад із солінням?

Лимонад із соленими огірками став дуже популярним у США: дивіться відео takevan

Щоб зробити пікл-лимонад, змішують класичний лимонад із соленими огірками або розсолом. І так виникає оригінальне, м'яко кажучи, поєднання кислуватої свіжості з кислою солодкуватістю соління. І от що цікаво – це таки дуже освіжаючий напій.

У тіктоці вірусяться кілька рецептів, і ось один, що став справжнім хітом:

Домашній лимонад із води, лимону й цукру.

Розсіл з огірків, бажано маринованих з оцтом і кропом.

Лід та кілька кружечків огірка для прикраси.

У різних варіаціях додають ще трохи імбиру або більше огірка, щоб свіжість була потужнішою.

Несподівана історія Чоловік не забрав дружину з аеропорту: його пояснення обурило користувачів мережі

Один із рецептів пікл-лимонаду, що став мегахітовим у тіктоці: дивіться відео brinecocanada

Лимонад із солінням (pickle lemonade) потрапив навіть на шпальти New York Times. Там описали напій як напрочуд освіжаючий, що набирає популярності завдяки ажіотажу в соціальних мережах.

Деякі американські фастфуди вже додали його до свого меню. А що ж в Україні? Що ж, коротко кажучи, якщо ви любите поєднання солодкого і солоного, і якщо ви хоч трохи сміливі в кулінарії – цей напій для вас.