Він розповів у Reddit, що подорожував разом з коханою. Правда, до місця призначення він приїхав на тиждень раніше по роботі. Відтак, у нього виникло питання, чи був він неправий, коли попросив "зустрітись з дружиною у готелі, а не забирати її з аеропорту", пише 24 Канал.

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Чому чоловік не захотів забирати дружину з аеропорту

За словами чоловіка, він "прибув до міста на тиждень раніше по роботі". І що він зупинився в Airbnb в очікуванні коханої. Щойно вона прибула б, вони б разом перебрались до готелю на решту подорожі.

Чоловік не брав в оренду авто та користувався Uber. Тому, коли дружина повідомила час свого прибуття, він "запропонував їй просто взяти Uber з аеропорту до готелю" замість того, щоб він приїжджав по неї. На його думку, дві поїздки на Uber були б "непотрібним кругообігом".

Як зазначив чоловік, дружина "також добре знає місто", адже вони фактично мешкали тут рік тому. І аеропорт їй знайомий, і те, як ним пересуватись.

Він наполіг, що пропозиція "була більш логічною з логістичної позиції, але дружина дуже засмутилась", коли він це запропонував. Тож, у нього виник сумнів, чи не зробив він помилку, "не забравши її з аеропорту".



Чоловік не хотів їхати туди-сюди на Uber / Фото freepik

До слова! Раніше ми розповідали, скільки днів відпустки взяти, щоб цілком і повністю відпочити.

Думки користувачів мережі розділились

На момент публікації новини, пост чоловіка набрав понад 1300 реакцій і майже 400 коментарів. Користувачі Reddit висловлювали свої думки щодо того, чи правильно він вчинив.

Ви думаєте про практичну логістику. Вона ж думає, що прагне якнайшвидше побачити свого партнера і що (він – 24 Канал) теж буде радий її побачити,

– зауважив один з коментаторів.

Інший наголосив, що у цій ситуації ніхто не був правим, але "щоб зробити свого партнера щасливим, іноді потрібно бути значно кращим, ніж просто дурнем". Він же додав, що у його родині "теж так роблять". І якщо немає серйозних перешкод, то "ми завжди зустрічаємо тих, хто приїжджає, або принаймні зустрічаємо їх на півдорозі". За його словами, важливим є саме почуття.

Зустрічати партнера або кохану людину в аеропорту – це милий жест, який показує, що ви раді їх бачити. Здається, ви більш практична людина, а ваша дружина – більш романтична і чутлива,

– додав інший коментатор.

Він же зазначив, що дружині могла знадобитись допомога з багажем. І що "почуття вашої дружини варті додаткової поїздки на Uber, навіть якщо вам це здається непотрібним".

Але був і той, хто різко висловився та зазначив, що "дружині потрібно подорослішати". Інший коментатор зазначив, що "дружина повинна бути пріоритетом у цій ситуації".

Я абсолютно розумію обидві сторони. Ваша пропозиція не була зроблена для того, щоб вона відчула, що ви не хочете її бачити або що ви не вірите, що вона (може – 24 Канал) впоратися сама. Ви знаєте, що вона може впоратися. ВОНА знає, що може впоратися сама. Справа не в цьому. Це очевидно,

– наголосив він.

На думку коментатора, все зводиться до того "наскільки для вас важливі почуття вашої дружини".



Більшість користувачів впевнені, що він мав зустріти дружину / Фото lookstudio

Згодом сам чоловік, який попросив оцінити його вчинок, додав ще кілька рядків, щоб прояснити ситуацію.

"Я був у багатьох ділових поїздках, і вона ніколи не зустрічала мене в аеропорту, коли я повертався (що мене абсолютно не турбувало), тому я думав, що для неї це не має великого значення, і вже запланував ділову зустріч на час її прибуття", – намагався виправдатись він.

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А як вважаєте ви? Чоловік зробив усе правильно? Чи краще таки було поїхати до аеропорту та зустріти свою дружину там?