Детальніше про його здобутки розповіли на сайті ДСНС. Рятувальники розповіли, що Олександрові Барану вдалось встановити світовий рекорд.

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Встановив рекорд у тандемі

На фейсбук-сторінці чемпіонату публікація з'явилась після півночі 24 жовтня. У ній можна побачити світлину нашого Олександра Барана та його напарника Макензі Бріггса.



Олександр Баран брав участь у тандемі з Макензі Бріггсом / Фото з сайту ДСНС

Як зазначають у ДСНС, українському вогнеборцеві вдалось встановити світовий рекорд рятувальників під час змагань у Сполучених Штатах Америки.

На змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 рятувальник з української команди разом із колегою з Флориди вразили всіх, встановивши світовий рекорд!

– зауважили у ДСНС.

Під час кваліфікації Олександрові Барану у тандемі з Макензі Бріггсом вдалось подолати дистанцію за надзвичайно приголомшливий час – 1:09.91. Вони брали участь у змаганні у категорії чоловічого тандему 40 – 44 роки.



Олександр Баран встановив світовий рекорд / Фото з сайту ДСНС

У ДСНС наголосили, що відповідний результат свідчить про високий рівень підготовки, а також майстерності та командної роботи українських рятувальників.



Олександр Баран проявив свою майстерність / Фото з сайту ДСНС

Користувачі мережі у захваті від результатів нашого вогнеборця. Вони буквально засипали публікацію ДСНС коментарями. Лиш частину з них залишаємо тут:

"Українські рятувальники і захисники дійсно найкращі у світі! Щирі вітання!";

"Вітаю з досягненнями! Велика подяка за жертовність та відданість кожного рятувальника!";

"Вітаю! Здоров'я, сил і наснаги для подальших успіхів!";

"Українці найкращі, здоров'я, любові та нових досягнень, пишаємось тобою!".

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Вітаємо Олександра Барана та пишаємось ним та його здобутками!