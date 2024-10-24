Детальніше про його здобутки розповіли на сайті ДСНС. Рятувальники розповіли, що Олександрові Барану вдалось встановити світовий рекорд.
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Встановив рекорд у тандемі
На фейсбук-сторінці чемпіонату публікація з'явилась після півночі 24 жовтня. У ній можна побачити світлину нашого Олександра Барана та його напарника Макензі Бріггса.
Олександр Баран брав участь у тандемі з Макензі Бріггсом / Фото з сайту ДСНС
Як зазначають у ДСНС, українському вогнеборцеві вдалось встановити світовий рекорд рятувальників під час змагань у Сполучених Штатах Америки.
На змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 рятувальник з української команди разом із колегою з Флориди вразили всіх, встановивши світовий рекорд!
– зауважили у ДСНС.
Під час кваліфікації Олександрові Барану у тандемі з Макензі Бріггсом вдалось подолати дистанцію за надзвичайно приголомшливий час – 1:09.91. Вони брали участь у змаганні у категорії чоловічого тандему 40 – 44 роки.
Олександр Баран встановив світовий рекорд / Фото з сайту ДСНС
У ДСНС наголосили, що відповідний результат свідчить про високий рівень підготовки, а також майстерності та командної роботи українських рятувальників.
Олександр Баран проявив свою майстерність / Фото з сайту ДСНС
Користувачі мережі у захваті від результатів нашого вогнеборця. Вони буквально засипали публікацію ДСНС коментарями. Лиш частину з них залишаємо тут:
- "Українські рятувальники і захисники дійсно найкращі у світі! Щирі вітання!";
- "Вітаю з досягненнями! Велика подяка за жертовність та відданість кожного рятувальника!";
- "Вітаю! Здоров'я, сил і наснаги для подальших успіхів!";
- "Українці найкращі, здоров'я, любові та нових досягнень, пишаємось тобою!".
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Вітаємо Олександра Барана та пишаємось ним та його здобутками!