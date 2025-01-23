"Кожен хоче перемогти": Сирський розповів про своє улюблене заняття

Останніми днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав кілька інтерв'ю. В одному з них він розповів про своє хобі.

Про улюблене заняття головкома стало відомо завдяки інтерв'ю Олександра Сирського для Радіо "Байрактар", пише 24 Канал. І воно однозначно допомагає йому у плануванні бойових дій.

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Олександр Сирський любить шахи

Ведучий проєкту "База" Артем Бабелін зазначив, що у бойових діях слід прораховувати кожен крок і кожен варіант, як у шахах. І тут в очах Олександра Сирського з'явився неабиякий блиск.

Звичайно так, до речі, я люблю шахи,

– зауважив він.

Ведучий спитав у головкома, коли у нього була остання партія. І тут маємо досить несподівану відповідь. Він зауважив, що останню партію зіграв з одним зі своїх заступників. Причому, робили це за 9 кілометрів від переднього краю.

Артем Бабелін уточив, чи це було на Курщині, чи на території України. Олександр Сирський уточнив, що "на нашій території".

Хто ж виграв у цій грі? Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, перемога була за ним. А також підкреслив, що його заступник не піддавався.

Ні, кожен навпаки хоче перемогти,

– підкреслив головнокомандувач.



Олександр Сирський любить грати у шахи / Колаж 24 Каналу

Звернімо увагу, що у цій відвертій розмові Олександр Сирський розповів також про те, як плануються наступальні операції, а також про висновки Курського наступу. А ще – про оборону Києва, планування інших операцій. За цим посиланням можна ознайомитись з найважливішим з інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ.

Передчуття війни було завжди

Під час цієї ж розмови Олександр Сирський зауважив, що в нього було передчуття, що в Україні колись буде війна. Ба більше, відповідна думка не відпускала його впродовж усього професійного життя військового.

Знаєте, якщо бути відвертим, то у мене було таке відчуття все життя, що колись буде війна,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Варте уваги Сирський відверто сказав, чого не вистачає в українському війську

Водночас він додав, що ніколи не думав та не прогнозував, що війна може бути "з нашими сусідами".