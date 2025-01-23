О любимом занятии главкома стало известно благодаря интервью Александра Сырского для Радио "Байрактар", пишет 24 Канал. И оно однозначно помогает ему в планировании боевых действий.

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Александр Сырский любит шахматы

Ведущий проекта "База" Артем Бабелин отметил, что в боевых действиях следует просчитывать каждый шаг и каждый вариант, как в шахматах. И тут в глазах Александра Сырского появился большой блеск.

Конечно так, кстати, я люблю шахматы,

– заметил он.

Ведущий спросил у главкома, когда у него была последняя партия. И здесь имеем довольно неожиданный ответ. Он заметил, что последнюю партию сыграл с одним из своих заместителей. Причем, делали это за 9 километров от переднего края.

Артем Бабелин уточнил, было ли это на Курщине, или на территории Украины. Александр Сырский уточнил, что "на нашей территории".

Кто же выиграл в этой игре? Как отметил главнокомандующий ВСУ, победа была за ним. А также подчеркнул, что его заместитель не поддавался.

Нет, каждый наоборот хочет победить,

– подчеркнул главнокомандующий.



Александр Сырский любит играть в шахматы / Коллаж 24 Канала

Обратим внимание, что в этом откровенном разговоре Александр Сырский рассказал также о том, как планируются наступательные операции, а также о выводах Курского наступления. А еще – об обороне Киева, планировании других операций. По этой ссылке можно ознакомиться с самым важным из интервью главнокомандующего ВСУ.

Предчувствие войны было всегда

Во время этого же разговора Александр Сырский заметил, что у него было предчувствие, что в Украине когда-то будет война. Более того, соответствующая мысль не отпускала его на протяжении всей профессиональной жизни военного.

Знаете, если быть откровенным, то у меня было такое ощущение всю жизнь, что когда-то будет война,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

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В то же время он добавил, что никогда не думал и не прогнозировал, что война может быть "с нашими соседями".