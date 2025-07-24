Проте Сирський, як він розповів у інтерв'ю The Washington Post 23 липня 2025 року, не планує залишати службу. Окрім іншого, це дозволяє і його фізична форма, пише 24 Канал.

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100 віджимань у 60: як генерал Сирський надихає особистим прикладом?

Головнокомандувач розповів журналістам про свою здатність виконувати 100 віджимань без перерви. Така витривалість вражає – адже відбиває не лише фізичну силу, але й ментальну стійкість генерала, який продовжує вести країну в боротьбі з агресором. І це при тому, що йому от-от виповниться 60 років.

Сирський підкреслив, що його мотивація походить від усвідомлення особистої ролі у захисті українців. Попри напружений графік і, за словами помічників, майже повну відсутність сну, він залишається відданим своїй місії.

Віджимання для нього – не просто вправа, а демонстрація дисципліни та готовності до викликів. При цьому генерал, який провів роки у вищому командуванні, зізнається, що почувається найкомфортніше поруч із піхотинцями на передовій.

Генерал Сирський залишається у чудовій фізичній формі у свої майже 60 років / Фото Oksana Parafeniuk, The Washington Post

Саме там, ймовірно, він і проведе свій 60-й день народження, хоча, за його словами, це залежить від Бога та Президента.

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Фізична підготовка Сирського може слугувати прикладом для українських воїнів. Його здатність виконувати 100 віджимань у 60 років підкреслює важливість дисципліни та самоконтролю в армії. А ще нагадує, що лідерство – це не тільки про стратегічні рішення, але й про особистий приклад.

Сирський порівнює нинішню війну з марафоном, де витривалість і мотивація є ключовими. Він визнає перевагу Росії в ресурсах, але наголошує, що сила духу та єдність українців компенсують цю різницю.

Тож Олександр Сирський доводить, що вік – це лише число, якщо є мета та сила волі. Генерал продовжує вести армію, нагадуючи, що справжня сила – у серці та дії.