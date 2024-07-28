Олімпійська мода 2024: ось добірка 10 найкрасивіших національних збірних у їхній формі

Мода та спорт насправді завжди крокують поруч на Олімпійських іграх. Літня Олімпіада 2024 року не стала винятком – ми бачимо форму спортсменів з різних країн, що вражає красою та інноваціями.

Кожна країна підходила до питання форми дуже серйозно й намагалася вкласти в цей одяг частинку своєї історії та культури. Нумо погляньмо на екіпірування кількох яскравих збірних.

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Добірка найкрасивіших форм олімпійських збірних

Деякі збірні представили форму, розроблену з екологічно чистих матеріалів, інші акцентували вишуканий дизайн та функціональність. Важливі наголоси робили й на максимальний комфорт, національні традиції, сучасні технології та багато іншого.

Елегантні костюми та спортивні образи для США представив офіційний дизайнер збірної з 2008 року Ralph Lauren. А збірна з гольфу матиме бездоганний вигляд завдяки співпраці з J.Lindeberg.

Збірна Австралії вразила своїми уніформами, створеними брендом ASICS. А головною родзинкою стали індигенні принти, розроблені відомим художником і боксером Полом Флемінгом.

Дизайнерка Stella Jean співпрацювала з художником Філіпом Додардом і використала для принту його роботу Passage на спідниці, штанах і хустці. Це про збірну Гаїті.

Бренд Ben Sherman розробив форму з рослинами, якими прикрашено майже всі речі – це троянда, чортополох, нарцис і трилисник. Вони "символізують єдність чотирьох націй у складі Великої Британії".

Яскравою формою відзначилася збірна Ямайки, а створив її бренд Puma – динамічну та стильну, щоб підкреслити силу та енергію ямайських спортсменів.

серед спонсорів Олімпіади – фешн-конгломерат LVMH. Окрім 150 мільйонів євро, він залучив свої бренди, зокрема Chaumet розробив медалі, а Louis Vuitton – футляри для них і факелів.

Для України бренд 4F створив одяг у національних кольорах, який оздобили принтами колосків і вишивки.

Сестри-дизайнерки Michel&Amazonka створили 3 образи для збірної Монголії, взявши за основу традиційне вбрання.

Франція, звісно, як господарка Олімпіади та країна високої моди, не могла залишитись без унікальної форми. Бренд Berluti створив розкішні костюми, а співпраця з легендарною стилісткою і засновницею CR Fashion Book Карін Ройтфельд додала колекції особливого шику.

Бренд Lululemon для олімпійської збірної Канади прикрасив речі принтами з квітами – символами всіх провінцій країни. До того ж творці форми здійснили прорив в інклюзивності, врахувавши потреби спортсменів з різними фізичними можливостями. Ще одним сюрпризом стала співпраця Канади з інді-брендом Left on Friday, відомим своїм стильним пляжним одягом.

Нідерланди дебютують у брейкінгу (як і Україна), але вже підкорили Олімпіаду своїми футуристичними уніформами. Амстердамський бренд The New Originals створив яскраві та стильні спортивні костюми, які вже стають новим трендом тіктока.

Від елегантності та креативності до класичного стилю з доповненими сучасними рішеннями, від яскравого та барвистого дизайну до відбитка культури та духу країни – всі ці спортивні форми наповнені енергією та життям й додають учасникам Олімпіади сил та мотивації. А для глядача роблять перегляд Ігор ще більш захопливим.