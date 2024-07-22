І як тут не згадати про те, що на полі та поза ним спортсмени зобов'язані до певної поведінки. І – до дотримання правил, деякі з яких можуть видаватися кумедними.

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Суворі та незвичайні олімпійські правила

Бікіні для пляжного волейболу мають чітке обмеження у розмірі. Немає інших варіантів для гравців пляжного волейболу, крім бікіні. Але вони не можуть бути ширшими за 7 сантиметрів.

Немає інших варіантів для гравців пляжного волейболу, крім бікіні. Але вони не можуть бути ширшими за 7 сантиметрів. Сноубордисти повинні обертатися у двох різних напрямках. Сноубординг Big Air (стрибки та сальто зі значної висоти) вперше став олімпійським видом спорту у 2018. Одна з вимог до учасників – під час трьох спроб стрибків щонайменше у двох треба показати обертання у різних напрямках.

Сноубординг Big Air (стрибки та сальто зі значної висоти) вперше став олімпійським видом спорту у 2018. Одна з вимог до учасників – під час трьох спроб стрибків щонайменше у двох треба показати обертання у різних напрямках. Гімнасткам не можна виходити на змагання у купальниках із V-подібним вирізом. Уніформа гімнасток суворо регламентована. Наприклад, заборонені вирізи на лопатках або V-подібні вирізи, які виходять за межі середини грудини.

Уніформа гімнасток суворо регламентована. Наприклад, заборонені вирізи на лопатках або V-подібні вирізи, які виходять за межі середини грудини. Каратисти зобов'язані мати чисте волосся. Судді у карате можуть дискваліфікувати спортсмена, якщо вважатимуть, що його волосся недостатньо чисте.

Судді у карате можуть дискваліфікувати спортсмена, якщо вважатимуть, що його волосся недостатньо чисте. Підкидання монети визначає колір форми у пляжному волейболі. Якщо команди з’являються на ігровому майданчику в одному кольорі, підкидання монети вирішує, кому потрібно форму змінити.

Олімпіади – особливі змагання, серед іншого й своїми правилами / Колаж 24 Каналу фото freepik