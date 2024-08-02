Олімпійські кільця: чому їх саме 5 і що вони насправді означають

5 кілець на Олімпійському прапорі – один із найвідоміших символів у спорті та й загалом у світі. І це більше, ніж просто гарна емблема – вони містять глибокий символізм.

Історія цього символу сягає на понад сотню років у минуле та містить цікаві факти, про які знають далеко не всі. Як-от – чому на Олімпійському прапорі зображені саме 5 кілець? Чому вони різних кольорів? І чому переплетені?

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Що означають олімпійські кільця і чому вони саме таких кольорів

Олімпійські кільця як символ олімпійського руху й не тільки виник у 1912 році завдяки засновнику сучасних Олімпійських ігор барону П'єру де Кубертеном. Спершу – на рівні ідеї.

А ідея полягала в тому, що 5 кілець мали символізувати 5 континентів – Африку, Америку, Азію, Європу та Океанію (сучасна наука визначає 7 континентів, але це вже зовсім інша історія). Відповідно, сплетіння цих кілець – це символ об'єднання світу через олімпійський рух.

З кольорами простіше і складніше водночас. У мережі можна зустріти дещо расистське твердження, немов колір кільця – це символ континенту. Справді, до 1951 року в офіційному довіднику МОК так і вказували: синій – Європа, жовтий – Азія, чорний – Африка, зелений – Австралія й Океанія, червоний – обидві Америки.

Олімпійські кільця не позначають окремі континенти, вони – про єдність континентів / Фото Francois Mori, AP Photo

Та важливо розуміти, що жоден континент насправді не представлений якимось конкретним кільцем. І з довідника МОК це прибрали – адже й сам Кубертен не вкладав таке у свою ідею.

Насправді ж кольори кілець (синій, жовтий, чорний, зелений та червоний) та білий фон – це лише найпопулярніші кольори національних прапорів світу. А станом на 1912 рік вони були кольорами прапорів країн, які брали участь в Олімпіаді.

які брали участь в Олімпіаді. Вибір цих кольорів відбиває ідею глобальної єдності та дружби через спорт. І Кубертен прагнув, щоб будь-який учасник Ігор із будь-якої країни міг побачити та впізнати свій прапор серед олімпійських кольорів.

Уперше олімпійський прапор із 5 кільцями з'явився на Олімпійських іграх в Антверпені у 1920 році. Після завершення моторошної Першої світової війни (1914 – 1918) ідея примирення та спокою, втілена на Олімпійському прапорі, знайшла відгук у людей, адже дарувала надію на єдність світу. Відтак олімпійські кільця стали не лише елементом офіційної атрибутики, але й джерелом натхнення для мільйонів людей.