Незалежно від того, чи демонстрували вони надзвичайний людський дух, чи кидали виклик диктаторам, чи об'єднували людей проти гноблення. Ці моменти залишили вічний слід в історії як Ігор, так і світу загалом.
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Найбільш знакові моменти в історії Ігор і що вони означали для світу
- Кинули виклик Гітлеру. Адольф Гітлер хотів використати Олімпійські ігри 1936 року в Берліні як платформу для демонстрації расової вищості. Але його плани зруйнував американський темношкірий спортсмен Джессі Оуенс, який виграв 4 золоті медалі та став співавтором світового рекорду. На тих самих іграх індійські хокеїсти не привітали Гітлера піднятою рукою на знак поваги й перемогли його команду. Розлючений фюрер покинув стадіон.
- Перші Паралімпійські ігри й не тільки. Олімпійські ігри 1960 року в Римі ознаменувалися багатьма першими подіями. Це були перші Ігри, які транслювали на комерційній основі в режимі реального часу, що значно підвищило їхню популярність та охоплення. Також дебютував Олімпійський гімн, з'явилося перше брендове спонсорство, зокрема на взутті, та прогримів перший допінговий скандал. Але найважливішою віхою стало проведення перших Паралімпійських ігор паралельно з Олімпійськими.
- Марафон босоніж. Ефіопський спортсмен Абебе Бікіла вирішив бігти марафон босоніж. Він став заміною травмованого члена команди в останню хвилину на Олімпіаді-1960 і не мав доброго взуття, яке не натирало б мозолі (улюблена пара розвалилася перед Олімпіадою). Але його ноги затверділи від багатокілометрових тренувань на ефіопських рівнинах. Бікіла фінішував першим, на 25 секунд попереду срібного призера.
Олімпіади демонстрували надзвичайний дух, кидали виклики й об'єднували людей / Колаж 24 Каналу фото АР
- Виступили проти расової ненависті. Олімпійські ігри 1968 року в Мексиці відбувалися в розпал Руху за громадянські права. Під час церемонії нагородження американські бігуни Томмі Сміт і Джон Карлос підняли кулаки в чорних рукавичках на знак солідарності, а австралієць Пітер Норман показав підтримку. Карлос також одягнув намисто з бісеру, що символізувало лінчування й мовчазний протест до системного гноблення у США.
- Найкраще показали незламність. На зимових Олімпійських іграх 1988 року група ямайських хлопців позичила спорядження в інших команд, щоб взяти участь у змаганнях. До цього вони тренувалися лише 5 місяців, та й то в тропічному середовищі. Їхній перший виступ у Калгарі завоював серця в усьому світі, хоча вони не зуміли й офіційно фінішувати. Ця історія надихнула створення хітового фільму "Ямайка нижче нуля", увічнивши їхнє досягнення та дух наполегливості.
- Дві Кореї, одна заява. На відкритті Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року Північна і Південна Кореї пройшли разом під прапором об'єднаного Корейського півострова. Це був красивий та історичний момент, але короткий, країни технічно й далі перебувають у стані війни.
- "Жіночі" Олімпійські ігри. Ігри 2012 року в Лондоні відомі як "жіночі". Адже вперше всі змагання були відкриті для жінок, і всі країни-учасниці відправили принаймні одну спортсменку. Це стало значною зміною, причім рівно через століття після того, як засновник сучасних Олімпіад назвав участь жінок недоцільною. Навіть Бруней, Катар і Саудівська Аравія вперше включили жінок до своїх збірних, хоча остання погодилася тільки під загрозою відлучення від участі в усіх олімпійських змаганнях. МОК відзначив ці Ігри як найбільш гендерно справедливі в історії.