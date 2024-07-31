Незалежно від того, чи демонстрували вони надзвичайний людський дух, чи кидали виклик диктаторам, чи об'єднували людей проти гноблення. Ці моменти залишили вічний слід в історії як Ігор, так і світу загалом.

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Найбільш знакові моменти в історії Ігор і що вони означали для світу

Кинули виклик Гітлеру. Адольф Гітлер хотів використати Олімпійські ігри 1936 року в Берліні як платформу для демонстрації расової вищості. Але його плани зруйнував американський темношкірий спортсмен Джессі Оуенс, який виграв 4 золоті медалі та став співавтором світового рекорду. На тих самих іграх індійські хокеїсти не привітали Гітлера піднятою рукою на знак поваги й перемогли його команду. Розлючений фюрер покинув стадіон.

Адольф Гітлер хотів використати Олімпійські ігри 1936 року в Берліні як платформу для демонстрації расової вищості. Але його плани зруйнував американський темношкірий спортсмен Джессі Оуенс, який виграв 4 золоті медалі та став співавтором світового рекорду. На тих самих іграх індійські хокеїсти не привітали Гітлера піднятою рукою на знак поваги й перемогли його команду. Розлючений фюрер покинув стадіон. Перші Паралімпійські ігри й не тільки. Олімпійські ігри 1960 року в Римі ознаменувалися багатьма першими подіями. Це були перші Ігри, які транслювали на комерційній основі в режимі реального часу, що значно підвищило їхню популярність та охоплення. Також дебютував Олімпійський гімн, з'явилося перше брендове спонсорство, зокрема на взутті, та прогримів перший допінговий скандал. Але найважливішою віхою стало проведення перших Паралімпійських ігор паралельно з Олімпійськими.

Олімпійські ігри 1960 року в Римі ознаменувалися багатьма першими подіями. Це були перші Ігри, які транслювали на комерційній основі в режимі реального часу, що значно підвищило їхню популярність та охоплення. Також дебютував Олімпійський гімн, з'явилося перше брендове спонсорство, зокрема на взутті, та прогримів перший допінговий скандал. Але найважливішою віхою стало проведення перших Паралімпійських ігор паралельно з Олімпійськими. Марафон босоніж. Ефіопський спортсмен Абебе Бікіла вирішив бігти марафон босоніж. Він став заміною травмованого члена команди в останню хвилину на Олімпіаді-1960 і не мав доброго взуття, яке не натирало б мозолі (улюблена пара розвалилася перед Олімпіадою). Але його ноги затверділи від багатокілометрових тренувань на ефіопських рівнинах. Бікіла фінішував першим, на 25 секунд попереду срібного призера.

Олімпіади демонстрували надзвичайний дух, кидали виклики й об'єднували людей / Колаж 24 Каналу фото АР