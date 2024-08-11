Використовуйте будь-який із цих 9 трюків, щоб відкоркувати пляшку. Це можна сміливо робити щоразу, коли б ви не опинилися без відкривачки.
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Як відкрити пляшку без відкривачки
- Перший спосіб – нерухомий край або стільниця. Будьте обережні, оскільки цей спосіб може пошкодити стільницю (не робіть це на дереві).
- Другий спосіб – засувка дверцят автомобіля. Зачепіть ковпачок з нижньої сторони й натисніть на нього з силою вниз.
- Третій спосіб – ключ. Краями ключа потроху відгинайте ковпачок догори, доки його не вдасться зняти.
- Четвертий спосіб – аркуш паперу. Складіть навпіл 6 разів, а потім за допомогою важеля зніміть кришечку.
- П'ятий спосіб – запальничка. Використовуйте запальничку з плоскою стороною, а палець – як точку опори.
- Шостий спосіб – обручка. Будьте обережні, щоб не пошкодити її, особливо якщо вона золота.
- Сьомий спосіб – молоток. Перевернувши молоточок догори дном, зніміть кришечку.
- Восьмий спосіб – гумова стрічка. Оберніть стрічку навколо країв ковпачка, скрутіть і потягніть.
- Дев'ятий спосіб – ніж для масла. Вставте ніж під кришку і викрутіть краї, потім постукайте по твердій поверхні.
9 способів відкрити пляшку без відкривачки / Ілюстрація The Art of Manliness