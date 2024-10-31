Які 3 фактори є важливішими для успіху, ніж навіть інтелект
Джерело:GQ
Навіть найвищий інтелект не є найважливішим фактором для досягнення успіху. А втілити те, що ви задумали, краще допоможуть 3 геть інші фактори.
Щонайменше, це стверджує Джеймс Клір, автор книги "Атомні звички". Мовляв, високий IQ та розум генія – це чудово, але є дещо важливіше. Портал GQ розповів, про що саме мовиться.
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3 основні фактори успіху, на думку експерта
Інтелект важливий, але також важливо знати, як ним користуватися, як його розвивати. І ми повинні розуміти, що існують різні типи інтелекту, наприклад, емоційний або математичний, і кожен із них має переваги в різних ситуаціях.
За словами Джеймса Кліра (James Clear), є люди, які можуть мати високий IQ, але не знати при цьому, як впоратися з проблемами навіть у повсякденному житті, не мовлячи вже про роботу або стосунки. Експерт вказує на 3 фактори, які мають більше значення для досягнення наших цілей.
Є мінімальний поріг інтелекту, який ви повинні мати, але далі все зводиться до великої кількості цілеспрямованої практики, повторення та розвитку ваших навичок,
– вважає Клір.
- Свідома цілеспрямована практика робить майстра. Чим більше ви щось робите, тим кращим ви можете стати в цій діяльності. А продовження цієї діяльності після того, як ви її опанували, допоможе вам не втратити навички. Простіше кажучи, ви не зможете робити дивовижні речі, якщо спочатку не потренуєтесь.
- Робіть повторення. Не варто намагатися бути досконалим і не варто бути одержимим ідеєю, що ви можете досягти досконалості. Такі думки можуть негативно вплинути на ваш успіх, на те, як ви сприймаєте помилки або власну роботу. До чого ви повинні прагнути, так це до послідовності – у роботі та прагненні вчитися на своїх помилках.
- Розвиток навичок. Будь-яка робота вимагає певних навичок, тому важливо зосередитися на навчанні, розвитку та зміцненні тих, які принесуть найбільшу користь. Потрібно шукати шляхи вдосконалення, вчитися використовувати свої навички та поєднувати їх з іншими, які дозволять вам досягти успіху, щоб ви могли розвиватися у роботі та як особистість, а також щоб ви могли бачити можливості та розуміти перспективи.