Які 3 фактори є важливішими для успіху, ніж навіть інтелект

Навіть найвищий інтелект не є найважливішим фактором для досягнення успіху. А втілити те, що ви задумали, краще допоможуть 3 геть інші фактори.

Щонайменше, це стверджує Джеймс Клір, автор книги "Атомні звички". Мовляв, високий IQ та розум генія – це чудово, але є дещо важливіше. Портал GQ розповів, про що саме мовиться.

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3 основні фактори успіху, на думку експерта

Інтелект важливий, але також важливо знати, як ним користуватися, як його розвивати. І ми повинні розуміти, що існують різні типи інтелекту, наприклад, емоційний або математичний, і кожен із них має переваги в різних ситуаціях.

За словами Джеймса Кліра (James Clear), є люди, які можуть мати високий IQ, але не знати при цьому, як впоратися з проблемами навіть у повсякденному житті, не мовлячи вже про роботу або стосунки. Експерт вказує на 3 фактори, які мають більше значення для досягнення наших цілей.

Є мінімальний поріг інтелекту, який ви повинні мати, але далі все зводиться до великої кількості цілеспрямованої практики, повторення та розвитку ваших навичок,

– вважає Клір.

Експерт назвав 3 фактори, які мають найбільше значення для досягнення наших цілей / Фото cookie_studio@freepik