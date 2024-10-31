Какие 3 фактора важнее для успеха, чем даже интеллект
Источник:GQ
Даже самый высокий интеллект не является самым важным фактором для достижения успеха. А воплотить то, что вы задумали, лучше помогут 3 совершенно других фактора.
По меньшей мере, это утверждает Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки". Мол, высокий IQ и ум гения – это прекрасно, но есть кое-что важнее. Портал GQ рассказал, о чем именно говорится.
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3 основных фактора успеха, по мнению эксперта
Интеллект важен, но также важно знать, как им пользоваться, как его развивать. И мы должны понимать, что существуют разные типы интеллекта, например, эмоциональный или математический, и каждый из них имеет преимущества в разных ситуациях.
По словам Джеймса Клира (James Clear), есть люди, которые могут иметь высокий IQ, но не знать при этом, как справиться с проблемами даже в повседневной жизни, не говоря уже о работе или отношениях. Эксперт указывает на 3 фактора, которые имеют большее значение для достижения наших целей.
Есть минимальный порог интеллекта, который вы должны иметь, но дальше все сводится к большому количеству целенаправленной практики, повторению и развитию ваших навыков,
– считает Клир.
- Сознательная целенаправленная практика делает мастера. Чем больше вы что-то делаете, тем лучшим вы можете стать в этой деятельности. А продолжение этой деятельности после того, как вы ее освоили, поможет вам не потерять навыки. Проще говоря, вы не сможете делать удивительные вещи, если сначала не потренируетесь.
- Делайте повторения. Не стоит пытаться быть совершенным и не стоит быть одержимым идеей, что вы можете достичь совершенства. Такие мысли могут негативно повлиять на ваш успех, на то, как вы воспринимаете ошибки или собственную работу. К чему вы должны стремиться, так это к последовательности – в работе и стремлении учиться на своих ошибках.
- Развитие навыков. Любая работа требует определенных навыков, поэтому важно сосредоточиться на обучении, развитии и укреплении тех, которые принесут наибольшую пользу. Нужно искать пути совершенствования, учиться использовать свои навыки и сочетать их с другими, которые позволят вам достичь успеха, чтобы вы могли развиваться в работе и как личность, а также чтобы вы могли видеть возможности и понимать перспективы.