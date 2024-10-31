Какие 3 фактора важнее для успеха, чем даже интеллект

Даже самый высокий интеллект не является самым важным фактором для достижения успеха. А воплотить то, что вы задумали, лучше помогут 3 совершенно других фактора.

По меньшей мере, это утверждает Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки". Мол, высокий IQ и ум гения – это прекрасно, но есть кое-что важнее. Портал GQ рассказал, о чем именно говорится.

Смотрите также Вот 7 советов для работников, чтобы избегать сверхурочной работы

3 основных фактора успеха, по мнению эксперта

Интеллект важен, но также важно знать, как им пользоваться, как его развивать. И мы должны понимать, что существуют разные типы интеллекта, например, эмоциональный или математический, и каждый из них имеет преимущества в разных ситуациях.

По словам Джеймса Клира (James Clear), есть люди, которые могут иметь высокий IQ, но не знать при этом, как справиться с проблемами даже в повседневной жизни, не говоря уже о работе или отношениях. Эксперт указывает на 3 фактора, которые имеют большее значение для достижения наших целей.

Есть минимальный порог интеллекта, который вы должны иметь, но дальше все сводится к большому количеству целенаправленной практики, повторению и развитию ваших навыков,

– считает Клир.

Эксперт назвал 3 фактора, которые имеют наибольшее значение для достижения наших целей / Фото cookie_studio@freepik