Тим часом не секрет, що понаднормова робота виснажує та знижує продуктивність. Щоб уникнути постійного перепрацьовування, варто переглянути свій підхід до організації часу. Ефективні методи тайм-менеджменту пропонує портал GQ.

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7 порад з тайм-менеджменту, щоб не працювати допізна

Організуйте своє робоче місце. Це одна з найважливіших порад з тайм-менеджменту, особливо для людей, яким потрібно встигнути зробити багато в стислі терміни. Впорядкований робочий простір полегшує пошук необхідних речей та визначення пріоритетів у роботі. Ви маєте організувати свої речі відповідно до їхньої важливості: те, що вам потрібно постійно бачити, те, що ви часто використовуєте, і те, що ви берете за потреби. Те ж саме стосується організації, наприклад, папок на комп'ютері.

Це одна з найважливіших порад з тайм-менеджменту, особливо для людей, яким потрібно встигнути зробити багато в стислі терміни. Впорядкований робочий простір полегшує пошук необхідних речей та визначення пріоритетів у роботі. Ви маєте організувати свої речі відповідно до їхньої важливості: те, що вам потрібно постійно бачити, те, що ви часто використовуєте, і те, що ви берете за потреби. Те ж саме стосується організації, наприклад, папок на комп'ютері. Знайте свій робочий ритм за днями тижня. Понеділок – чомусь найчастіше найбільш виснажливий, нудний і задушливий день, з великим робочим навантаженням, накопиченим за вихідні. Вівторок витрачають на те, щоб надолужити залишки з понеділка, і хіба-от в середу ви відчуваєте себе енергійним і зосередженим. Хай там як воно саме у вас, важливо розпізнати ритм ваших днів, щоб ви могли планувати роботу відповідно до їхньої важливості.

Понеділок – чомусь найчастіше найбільш виснажливий, нудний і задушливий день, з великим робочим навантаженням, накопиченим за вихідні. Вівторок витрачають на те, щоб надолужити залишки з понеділка, і хіба-от в середу ви відчуваєте себе енергійним і зосередженим. Хай там як воно саме у вас, важливо розпізнати ритм ваших днів, щоб ви могли планувати роботу відповідно до їхньої важливості. Навчіться говорити "ні". Ключ до швидкого і точного виконання справ – зменшити кількість роботи, яку ви повинні виконати. Незалежно від того, наскільки ви швидкі й зосереджені, якщо у вас занадто багато справ, ви ніколи не зможете зменшити своє навантаження. Тож не беріться за кожне завдання, яке трапляється на шляху, і якщо воно для вас заскладне, скажіть "ні". Якщо вам буде важко говорити "ні", ви станете дезорганізованим.

Тайм-менеджмент – це і необхідність, і навичка, яку можна та треба розвивати / Фото stockking@freepik