Тим часом не секрет, що понаднормова робота виснажує та знижує продуктивність. Щоб уникнути постійного перепрацьовування, варто переглянути свій підхід до організації часу. Ефективні методи тайм-менеджменту пропонує портал GQ.
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7 порад з тайм-менеджменту, щоб не працювати допізна
- Організуйте своє робоче місце. Це одна з найважливіших порад з тайм-менеджменту, особливо для людей, яким потрібно встигнути зробити багато в стислі терміни. Впорядкований робочий простір полегшує пошук необхідних речей та визначення пріоритетів у роботі. Ви маєте організувати свої речі відповідно до їхньої важливості: те, що вам потрібно постійно бачити, те, що ви часто використовуєте, і те, що ви берете за потреби. Те ж саме стосується організації, наприклад, папок на комп'ютері.
- Знайте свій робочий ритм за днями тижня. Понеділок – чомусь найчастіше найбільш виснажливий, нудний і задушливий день, з великим робочим навантаженням, накопиченим за вихідні. Вівторок витрачають на те, щоб надолужити залишки з понеділка, і хіба-от в середу ви відчуваєте себе енергійним і зосередженим. Хай там як воно саме у вас, важливо розпізнати ритм ваших днів, щоб ви могли планувати роботу відповідно до їхньої важливості.
- Навчіться говорити "ні". Ключ до швидкого і точного виконання справ – зменшити кількість роботи, яку ви повинні виконати. Незалежно від того, наскільки ви швидкі й зосереджені, якщо у вас занадто багато справ, ви ніколи не зможете зменшити своє навантаження. Тож не беріться за кожне завдання, яке трапляється на шляху, і якщо воно для вас заскладне, скажіть "ні". Якщо вам буде важко говорити "ні", ви станете дезорганізованим.
Тайм-менеджмент – це і необхідність, і навичка, яку можна та треба розвивати / Фото stockking@freepik
- Не робіть завтрашню роботу заздалегідь. Якщо ви ледве впоралися з сьогоднішньою роботою, не затримуйтеся на вечір чи тим більше ніч, виконуючи завтрашню роботу заздалегідь. Те, що треба зробити завтра – треба робити завтра. Не потрібно постійно перебувати в стані трудоголізму. Якщо ви закінчили роботу трохи раніше, набагато розумніше буде прибратися на робочому місці, потягнутися і розім'ятися перед завтрашнім днем.
- Розставляйте пріоритети в завданнях. Кожен має однакову кількість часу. Якщо ви хочете використовувати його ефективно, потрібно розставити пріоритети у роботі. Виконувати завдання за чергою, виходячи з важливості та терміновості – чудовий спосіб встигнути все. Загальне емпіричне правило тут: визначати пріоритетність завдань слід на основі дедлайнів та співпраці з іншими відділами чи зацікавленими сторонами.
- Шукайте згаяний час. Вам може здаватися, що у вас був дуже насичений день, але коли ви озирнетесь назад, то побачите, що витрачали час даремно буквально скрізь. Це витрачений час на пошук документів, на очікування звіту, на передавання роботи від інших членів команди тощо. Ви можете використати цей час, щоб зробити інші справи, а ще краще – щоб робити перерви, провітрити голову, подбати про особисті справи тощо. Це навіть дасть вам нову енергію на виконання наступних завдань.
- Встановлюйте для себе дедлайни. Однією з проблем багатьох людей є те, що вони працюють безсистемно і спонтанно затримуються на роботі. Це погана звичка, яка коштує компаніям і працівникам часу, грошей та енергії. Це також стресовий спосіб не мати життя. Тому встановлюйте собі дедлайн для кожного завдання і намагайтеся встигнути все зробити в цей строк. Напруга допоможе вам краще сконцентруватися, і потім ви зможете спокійно насолоджуватися радістю, йдучи з роботи.