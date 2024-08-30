Це нормально, якщо ваші джинси виглядають старими, брудними або неохайними, коли ви робите в них ремонт або дивитеся вдома телевізор. Але якщо ви збираєтеся кудись вийти, важливо докласти трохи більше зусиль, щоб створити правильний образ.
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Джинси прості та зручні в носінні. Тож вам просто потрібно уникати кількох помилок, щоб виглядати в них якнайкраще.
Джинси та 5 помилок, через які вони виглядають неохайно
- Неправильний колір. Джинси більше не є лише синіми, ви можете знайти різні відтінки та кольори, починаючи від класичних, таких як чорний та індиго, і до білого, червоного або варіантів зі сміливими принтами. Це дає більше різноманітності для створення образів, але це також означає, що ви повинні вибирати з розумом. Наприклад, дуже світлий колір може зробити ваші джинси більш повсякденними, тоді як випраний колір може надати їм вигляду старих і поношених. Є місця, де це працює, але в інших місцях, наприклад, в офісі, це не працює.
- Занадто рвані джинси. Рвані джинси увійшли в моду в якийсь момент, і ця тенденція не зникла, але ви повинні враховувати, що якщо її перебільшити, то джинси стануть брудними, занедбаними й не дуже доречними для місць або подій, які є трохи більш серйозними. Ви можете носити рвані джинси в будь-якому віці, розуміючи, що це не найелегантніший спосіб і що в певних ситуаціях неприпустимо показувати занадто багато шкіри.
Важливо докласти трохи більше зусиль, щоб створити з джинсами правильний образ / Фото standret@freepik
- Завжди носити одні й ті самі. Постійне носіння одних і тих самих джинсів не є чимось дивним чи неправильним, але потрібно враховувати, що з часом джинси можуть розлізтися і втратити свою форму, а також набути неприємного запаху і виглядати брудними. Отже, ви можете носити джинси кілька разів, якщо вони абсолютно чисті, та обов'язково покладіть їх у пральну машину, якщо вони вже занадто вільні або на них є плями.
- Неправильне поєднання з іншими елементами. Думайте про джинси як про основу образу, а не як про його завершення. Решта речей, які ви носите, можуть зробити ваш образ більш повсякденним або більш формальним, тому важливо враховувати, куди ви збираєтеся і який образ хочете створити, під час вибору сорочки, взуття, піджака або світшота. Якщо ви одягаєте тільки повсякденні речі, то ваш образ і буде повсякденним, а якщо ви додасте блейзер або сорочку поло, то ваші джинси можуть виглядати більш піднесено.
- Старомодний стиль. Є типи джинсів (з погляду крою або фасону), які є класичними, позачасовими й ніколи не вийдуть з моди. Але є також фасони, які стають трендовими, але з часом виходять з моди. Продовжуючи носити джинси, які вже не в моді, ви можете виглядати старомодно. Вам не потрібно позбавлятися від тих речей, які вже не в моді, але, можливо, краще потримати їх деякий час і почекати, поки вони не повернуться в моду.