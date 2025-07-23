Власне, він відмовився сідати за кермо після одного випадку, який стався з Оззі Осборном у 2010 році. Тоді легендарний фронтмен гурту Black Sabbath розбив новенький Ferrari 458 Italia, пише 24 Канал з посиланням на Jalopnik.

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Коли Оззі Осборн отримав водійські права?

Складно в це повірити, але водійські права музикант отримав аж у 2009 році, коли йому стукнуло 60 років. І то йому знадобилось аж 19 спроб, щоб скласти іспит.

У шоу Говарда Стерна у 2010 році він жартома зізнався, що під час кількох попередніх іспитів був напідпитку. Він додав, що випив "кілька келихів і взяв кілька доз", бо нервував. Якби що, то ми засуджуємо таку поведінку і закликаємо не намагатись повторити це.

До слова, іспит він склав у Лос-Анджелесі, а не в рідній для нього Англії. Осборн свій американський іспит назвав "чортовим жартом".

У 2010 році він врізався в інше авто на шосе, коли сидів за кермом Ferrari 458 Italia, пробіг якої був менш як 32 кілометри. Джек, його син, цей інцидент в інтерв'ю Daily Mirror описав як "невеликий поцілунок бампера". За його словами, це відбило у батька бажання водити авто через можливість судових позовів у разі ДТП.



В Осборна була Ferrari 458 Italia / Фото Ferrari

Оззі Осборн про свою безпеку геть не думав. І це при тому, що він ледь не загинув в аварії у 2003 році, коли був на квадроциклі. Натомість він страшенно не хотів мати мороки, пов'язаної з судами. То вам не кажанам голови відкушувати на очах у збудженого натовпу фанатів.