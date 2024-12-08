Мережу розриває папуга-стоматолог, який вирвав зуб у хлопчика: епічне відео

Цей папуга у минулому житті, швидше за все, був сертифікованим стоматологом. Адже інакше складно пояснити, як він зумів так майстерно видалити молочний зуб у хлопчика, який за лічені дні став зіркою мережі.

Втрата молочних зубів хвилює і лякає дітей. Вони раді отримати пару доларів від зубної феї (популярна у США та інших країнах традиція), але сама думка про те, що їм доведеться виривати зуби, що випали, лякає, пише 24 Канал з посиланням на ECR.

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Папуга видалив зуб у хлопчика

Одна сім'я з Китаю винайшла унікальний спосіб видалити молочні зуби свого сина за допомогою домашнього папуги. Щоразу, коли у сина випадає зуб, папуга заглядає йому в рот і витягує зуб. На диво, пернатий швидко знаходить зуб без допомоги господарів.

Папуга вирвав у хлопчика зайвий зуб: дивіться відео

Деякі користувачі соціальних мереж жартують, що птах – це ліцензований стоматолог, який перевтілився в папугу.

"Цей папуга має більшу точність, ніж 20% стоматологів", – сказав один користувач мережі ютуб.

Інший пожартував: "Наступне покоління стоматологів буде папугами".

Схоже, хлопчик використовує цей метод видалення зубів вже досить давно, але за останні кілька місяців відео стало вірусним в інтернеті. І він не єдина дитина, яка використовує свого домашнього папугу як "стоматолога".

Кілька відео в тіктоці демонструють, як діти стоять на місці або лежать, а "папуга-лікар" творить свою магію.

Ще один папуга перевтілився у стоматолога: дивіться відео

Папуга віртуозно позбавляє хлопчика зуба: дивіться відео

Папуга видаляє зуб, поки хлопчик лежить: дивіться відео

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А ви б довірились такому стоматологу? Бо у нас є підозра, що пернатий захоче дістати здоровий зуб, у який вже вклали чималу копієчку.

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