Потеря молочных зубов волнует и пугает детей. Они рады получить пару долларов от зубной феи (популярная в США и других странах традиция), но сама мысль о том, что им придется вырывать выпавшие зубы, пугает, пишет 24 Канал со ссылкой на ECR.

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Попугай удалил зуб у мальчика

Одна семья из Китая изобрела уникальный способ удалить молочные зубы своего сына с помощью домашнего попугая. Каждый раз, когда у сына выпадает зуб, попугай заглядывает ему в рот и вытаскивает зуб. На удивление, пернатый быстро находит зуб без помощи хозяев.

Попугай вырвал у мальчика лишний зуб: смотрите видео

Некоторые пользователи социальных сетей шутят, что птица – это лицензированный стоматолог, который перевоплотился в попугая.

"Этот попугай имеет большую точность, чем 20% стоматологов", – сказал один пользователь сети ютуб.

Другой пошутил: "Следующее поколение стоматологов будет попугаями".

Похоже, мальчик использует этот метод удаления зубов уже достаточно давно, но за последние несколько месяцев видео стало вирусным в интернете. И он не единственный ребенок, который использует своего домашнего попугая как "стоматолога".

Несколько видео в тиктоке демонстрируют, как дети стоят на месте или лежат, а "попугай-врач" творит свою магию.

Еще один попугай перевоплотился в стоматолога: смотрите видео

Попугай виртуозно лишает мальчика зуба: смотрите видео

Попугай удаляет зуб, пока мальчик лежит: смотрите видео

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А вы бы доверились такому стоматологу? Потому что у нас есть подозрение, что пернатый захочет получить здоровый зуб, в который уже вложили немалую копеечку.

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