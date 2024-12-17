Впорається навіть новачок: експерт поділився хитрістю, як паралельно запаркуватись

Експерт з водіння поділився простим прийомом паралельного паркування. Він допоможе вам завжди з легкістю вмощувати автомобіль у вузькі місця.

Багато водіїв неохоче визнають це, але паркування часто може бути складним завданням. 24 Канал, посилаючись на видання Express, допоможе впоратись з ним.

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Як запаркуватись навіть у найтіснішому місці

Незалежно від того, чи це пов'язано з рідкісною практикою, що призводить до "іржавих" навичок, страхом перед обмеженим простором або загальним занепокоєнням, пов'язаним з паркуванням, з цією проблемою стикаються багато водіїв. Однак більше немає причин для занепокоєння, оскільки експерт запропонував фантастичну триступеневу інструкцію, яка обіцяє зробити паралельне паркування простим для будь-кого.

Навчальне відео, опубліковане drivingschooltv0 в тіктоці, чітко викладає метод. Воно демонструє, що коли ви розумієте правильні кути і коли повертати кермо, це не так вже й складно, врешті-решт.

Як паралельно паркувати авто: дивіться відео

У відео гуру водіння навчає: "Як паралельно паркуватися в обмеженому просторі. Розташуйте задню частину свого автомобіля на одній лінії з задньою частиною автомобіля, до якого ви паркуєтесь".

Що він пропонує. Передовсім потрібно озирнутись та повернути кермо повністю вліво. Коли ви побачите фари автомобіля, що стоїть позаду вас, поверніть праворуч і вирівняйте колеса.

Коли задня частина вашого автомобіля з'єднається з бордюром, повністю поверніть кермо вправо. Випряміться – і все готово,

– каже він.

З того часу відео зібрало понад 184 000 переглядів, і глядачі охоче діляться своїми думками про техніку прямолінійного паркування.

Один з глядачів прокоментував: "Це кращий спосіб. Мій перший інструктор показував мені метод 121 – я так і не зрозумів його".

Інший написав: "У мене скоро іспит, а паралельне паркування і заїзд заднім ходом в бухту я пакую речі. Я не можу цього зробити".

Третій додав: "Дякую за це. Набагато швидший спосіб зробити це як водій-початківець".

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RAC зазначає, що паралельне паркування дозволяє водіям вписуватися в тісніші місця, на відміну від їзди прямо в простір, яка часто вимагає двох порожніх місць поруч. Вміло рухаючись заднім ходом, ви можете максимально ефективно використовувати одне вільне місце, а іноді паралельне паркування може бути єдиною можливістю втиснутися у вузьке місце.