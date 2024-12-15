Нас тішить, що існує геніальний і бюджетний трюк. З його допомогою можна позбутись запотівання лобового скла, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим потрібно натерти лобове скло

Ліам Спенсер з магазину скла Northallerton Glass каже: "Піна для гоління створює на лобовому склі напівпостійний бар'єр, який запобігає утворенню крапель води".

Ясна річ, що цей бар'єр не є постійним. Піну для гоління буде потрібно наносити повторно, щоб мінімізувати ймовірність запотівання скла під час майбутніх поїздок.

Ми надіємось, що ні для кого не секрет, що водіння з запітнілими вікнами може бути небезпечним. Це пов'язано з тим, що погіршується видимість, а отже – росте ризик аварій.

Якщо у вас немає часу повільно прогрівати салон автомобіля, щоб зменшити туман, піна для гоління – чудове бюджетне рішення цієї зими, якщо ви не хочете вкладати гроші в дорогі спеціальні засоби,

– додає Ліам.

Перед поїздкою натріть лобове скло піною для гоління / Фото freepik

Як наносити піну для гоління на лобове скло

Також експерт поділився покроковою інструкцією. Вона допоможе ефективно нанести піну для гоління, щоб мінімізувати запотівання лобового скла. Отже, потрібно:

Нанести невелику кількість піни для гоління на чисту серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити піну для гоління по внутрішній стороні лобового скла. Протерти поверхню вітрового скла серветкою, переконавшись, що ви розподілили піну для гоління по всій поверхні. Іншою чистою серветкою з мікрофібри витріть всю піну для гоління.

Зверніть особливу увагу! Якщо ви плануєте скористатися цим трюком, переконайтеся, що ви використовуєте піну, а не гель, оскільки гель не матиме такого ж ефекту.

Також варто переконатися, що піна для гоління не торкається лакофарбового покриття вашого автомобіля, оскільки це може його пошкодити.

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А от ззовні інші експерти рекомендували протерти лобове скло або огірком, або картоплею. Вони утворюють захисний шар, який мінімізує намерзання. А отже, зранку не потрібно буде довго танцювати зі скребком навколо свого автомобіля.