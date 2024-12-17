Справится даже новичок: эксперт поделился хитростью, как параллельно запарковаться

Эксперт по вождению поделился простым приемом параллельной парковки. Он поможет вам всегда с легкостью впихивать автомобиль в узкие места.

Многие водители неохотно признают это, но парковка часто может быть сложной задачей. 24 Канал, ссылаясь на издание Express, поможет справиться с ней.

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Как запарковаться даже в самом тесном месте

Независимо от того, или это связано с редкой практикой, что приводит к "ржавым" навыкам, страхом перед ограниченным пространством или общим беспокойством, связанным с парковкой, с этой проблемой сталкиваются многие водители. Однако больше нет причин для беспокойства, поскольку эксперт предложил фантастическую трехступенчатую инструкцию, которая обещает сделать параллельную парковку простым для любого.

Обучающее видео, опубликовано drivingschooltv0 в тиктоке, четко излагает метод. Оно демонстрирует, что когда вы понимаете правильные углы и когда поворачивать руль, это не так уж и сложно, в конце концов.

Как параллельно парковать авто: смотрите видео

В видео гуру вождения обучает: "Как параллельно парковаться в ограниченном пространстве. Расположите заднюю часть своего автомобиля на одной линии с задней частью автомобиля, к которому вы паркуетесь".

Что он предлагает. Прежде всего нужно оглянуться и повернуть руль полностью влево. Когда вы увидите фары автомобиля, стоящего позади вас, поверните направо и выровняйте колеса.

Когда задняя часть вашего автомобиля соединится с бордюром, полностью поверните руль вправо. Выпрямитесь – и все готово,

– говорит он.

С тех пор видео собрало более 184 000 просмотров, и зрители охотно делятся своими мыслями о технике прямолинейной парковки.

Один из зрителей прокомментировал: "Это лучший способ. Мой первый инструктор показывал мне метод 121 – я так и не понял его".

Другой написал: "У меня скоро экзамен, а параллельную парковку и заезд задним ходом в бухту я пакую вещи. Я не могу этого сделать".

Третий добавил: "Спасибо за это. Гораздо более быстрый способ сделать это как начинающий водитель".

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RAC отмечает, что параллельная парковка позволяет водителям вписываться в тесные места, в отличие от езды прямо в пространство, которая часто требует двух пустых мест рядом. Умело двигаясь задним ходом, вы можете максимально эффективно использовать одно свободное место, а иногда параллельная парковка может быть единственной возможностью втиснуться в узкое место.