Чи можна використати парфуми замість дезодоранту

Мабуть, кожен із нас потрапляв у ситуацію, коли раптово закінчувався дезодорант. І в цей момент може виникнути думка використати, здавалося б, логічну альтернативу – парфуми.

У сподіванні, що це так само врятує від неприємного запаху з-під пахв. Так от, такий "лайфхак" є, м'яко кажучи, дуже сумнівним виходом із ситуації. А чому – пояснює 24 Канал завдяки aromagolic.com.ua у тіктоці.

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Парфуми не врятують, якщо закінчився дезодорант

Спирт, який є у складі парфумів, дійсно може на якийсь час усувати бактерії, які спричиняють запах поту. Проте він не містить інших важливих компонентів, які блокували б потовиділення або нейтралізували б запах на тривалий період.

Ба більше – нанесення парфумів на подразнену шкіру (та й не тільки на подразнену, відверто кажучи) може спричинити почервоніння, свербіж, навіть алергічну реакцію.

Що станеться, якщо нанести парфуми на пахви: дивіться відео aromagolic.com.ua

Ще один важливий нюанс щодо ідеї про заміну дезодоранту дорожчим ароматом – такий спосіб застосування парфумів буде просто марнуванням цього засобу. Бо парфум не розкривається на шкірі, яка активно потіє, і створює абсолютно не той ефект, якого ви очікували.

парфуми створені для формуванняа не для боротьби з запахами.

Вони навіть близько не замінять дезодорант, і якщо він закінчився – скористайтеся краще вологими серветками або просто водою. Навіть це буде ефективніше.