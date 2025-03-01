Але майже всі ненавидять один аромат – Inexcusable Evil, "невиправдане зло" у перекладі. Чому ж цей парфум, випущений у 2022 румунським брендом Toskovat, такий "токсичний"? Розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Парфуми Inexcusable Evil ненавидять майже всі у тіктоці – і ось чому

По-перше, тому що ідея цього "зла", створеного Давидом-Левом Джіпа-Слівінскі, непокоїть. За словами бренду, аромат пахне кров'ю й уособлює руйнування та відчай.

Toskovat не перераховує класичні ноти та інгредієнти, а ділиться на своєму сайті моторошними натхненнями:

Зруйновані будівлі в телевізорі, діти у плачах, спалені квіти. Втрачені спогади, потоплені сльози, кава, якою ніхто не поділився…

Похмура картина, тим більше як для парфуму, адже всі ми хочемо пахнути добре і добром, а не викликати огиду чи страх.

По-друге, мало хто насправді його нюхав. Тобто у тіктоці багато з творців контенту говорили про нього, але мало хто пропонував справжній огляд цього нібито диявольського аромату. А все тому, що його нелегко знайти. Флаконів випустили небагато, і вони постійно у статусі "відсутні" на сайті бренду.

Inexcusable Evil, "невиправдане зло" / Фото Toskovat

А проте автор порталу GQ зміг їх протестувати. Він відвідав Bloom, бутік у Лондоні, що спеціалізується на нішевих ароматах. Там флакони не продають у вільному доступі, а треба підійти до прилавка, розповісти продавцю про бажане і тільки тоді отримати честь і привілей понюхати обраний аромат чи протестувати на своїй шкірі.

Отже, ось він – Inexcusable Evil. На зворотному боці темної етикетки похмурого флакона є напис: "Краще б я цього не робив". Чи справді ці парфуми пахнуть кров'ю? Ну, вони пахнуть дуже металево, холодно і трохи йодовано – сумішшю пороху, йоду і ладану. І завдяки цьому аромат може відштовхнути.

Але журналіст був заінтригований, тож попросив нанести парфуми на зап'ястя. Після кількох годин блукань ноти йоду, ладану і, можливо, зів'ялої троянди все ще лунали. Озонові та йодні ноти зникають через кілька годин, на зміну їм приходить стійкий запах кривавого апельсина або клементину, який супроводжує і пом'якшує металеву різкість.

Хоча творіння Слівінскі довго тримається на шкірі, його аромат дуже стриманий, і це добре. Багато хто описує його як апокаліптичний аромат, але журналіст сприйняв його як інтимний і майже заспокійливий. Тож навіть купив собі невеличкий флакончик.