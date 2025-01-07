Ось 3 неймовірно вдалі чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами

Коли ми говоримо про чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами, то маємо на увазі, що їхня ольфакторна піраміда базується щонайменше на 3 різних видах квітів. Це можуть бути білі квіти, свіжі, зелені або фруктові.

З одного боку, це маловідома підкатегорія. З іншого – вона здатна зробити вашу появу у товаристві унікально запашною. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Квітковий букет у парфумерії: 3 найцікавіші парфуми для чоловіків

У світі ароматів чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами, є зазвичай інтерпретацією оригінальної концепції. Це ті аромати, які інтегрують різні квіткові акорди, і щонайменше 3.

Якщо у парфумі є домінування якоїсь однієї квітки (наприклад троянди, півонії, ірису або білої квітки), то це вже не про квітковий букет. У букеті ми побачимо рівномірний розподіл, без надмірного домінування якоїсь конкретної квітки.

Важливе також розташування квіткових акордів в ольфакторній піраміді. Зазвичай вони зосереджені в серцевих нотах ароматів, але можуть і бути розподілені по всій піраміді. Ось яскраві приклади.

Чоловічі парфуми, натхненні та насичені квітковими ароматами / Фото виробників