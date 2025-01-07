Ось 3 неймовірно вдалі чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами
Коли ми говоримо про чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами, то маємо на увазі, що їхня ольфакторна піраміда базується щонайменше на 3 різних видах квітів. Це можуть бути білі квіти, свіжі, зелені або фруктові.
З одного боку, це маловідома підкатегорія. З іншого – вона здатна зробити вашу появу у товаристві унікально запашною. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Квітковий букет у парфумерії: 3 найцікавіші парфуми для чоловіків
У світі ароматів чоловічі парфуми, натхненні квітковими букетами, є зазвичай інтерпретацією оригінальної концепції. Це ті аромати, які інтегрують різні квіткові акорди, і щонайменше 3.
Якщо у парфумі є домінування якоїсь однієї квітки (наприклад троянди, півонії, ірису або білої квітки), то це вже не про квітковий букет. У букеті ми побачимо рівномірний розподіл, без надмірного домінування якоїсь конкретної квітки.
Важливе також розташування квіткових акордів в ольфакторній піраміді. Зазвичай вони зосереджені в серцевих нотах ароматів, але можуть і бути розподілені по всій піраміді. Ось яскраві приклади.
Чоловічі парфуми, натхненні та насичені квітковими ароматами / Фото виробників
- Парфумована вода Boy, Chanel. Квітковий букет: лаванда, герань, флердоранж, троянда та геліотроп. Цей елегантний аромат сходить до початків французького дому, де Артур Капель – велике кохання Шанель – послужив музою для створення цього парфуму. Отже, романтизм – головна вісь композиції.
- Rouge Velours, Yves Saint Laurent. Квітковий букет: троянда, жасмин та ірис. Аромат однозначно вирізняється елегантністю та високою економічною цінністю. Французький дім надав ароматичної форми традиційному матеріалу, який використовується в його колекціях – оксамиту. Так виник цей показний аромат, в якому квітковий букет розміщений в нотах серця, що переплітаються з важкими ароматами, як-от пачулі.
- Les Bouquinistes, Cyprès. Квітковий букет: магнолія, гарденія, флердоранж і жасмин. Творці взяли за основу річку Сену, також цей аромат натхненний книжковими крамницями на вулицях Парижа і всіма тими історіями, які ми знаходимо в книгах, що допомагають нам відновити зв'язок з нашими спогадами. В ольфакторній піраміді квартет квітів є основою, яка спрямовує весь аромат.