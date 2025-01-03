Пряні парфуми для чоловіків складні для носіння на собі. Ця підкатегорія характеризується інтенсивними, яскравими ароматами, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Гострі аромати для чоловіків: ось на що варто звернути увагу

І порівняно рідко можна зустріти аромат, де переважають пряні ноти. Як правило, їх використовують як акорди шлейфу або серця з метою підкреслити глибші інгредієнти, як деревина і смоли.

Найбільш репрезентативні пряні аромати, які є в парфумах для чоловіків – це кориця, імбир, гвоздика і, звичайно ж, червоний чилі та різні види перцю (чорний, сичуаньський і рожевий). Всі вони приносять в ніс легкий, але живий пряний аромат.

Вони не подразнюють ніс настільки, як натуральні прянощі, але відчуваються достатньо інтенсивно, створюючи теплу композицію. Очевидно, саме тому більшість цих акордів містяться в чоловічих парфумах для холодної пори року.

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