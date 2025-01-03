Пряні парфуми для чоловіків складні для носіння на собі. Ця підкатегорія характеризується інтенсивними, яскравими ароматами, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Гострі аромати для чоловіків: ось на що варто звернути увагу
І порівняно рідко можна зустріти аромат, де переважають пряні ноти. Як правило, їх використовують як акорди шлейфу або серця з метою підкреслити глибші інгредієнти, як деревина і смоли.
Найбільш репрезентативні пряні аромати, які є в парфумах для чоловіків – це кориця, імбир, гвоздика і, звичайно ж, червоний чилі та різні види перцю (чорний, сичуаньський і рожевий). Всі вони приносять в ніс легкий, але живий пряний аромат.
Вони не подразнюють ніс настільки, як натуральні прянощі, але відчуваються достатньо інтенсивно, створюючи теплу композицію. Очевидно, саме тому більшість цих акордів містяться в чоловічих парфумах для холодної пори року.
Ось найцікавіші парфуми для чоловіків із нотами перцю / Фото виробників
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- Loewe 7 Elixir, Loewe. Гострі інгредієнти – червоний перець чилі. Це новинка іспанського будинку з інтенсивним ароматом. Чилі поєднується з пачулі, який також вважають пряним ароматом, але в його властивостях домінує деревно-земляна сутність.
- Spicebomb Infrared, Viktor&Rolf. Пряний інгредієнт – рожевий перець, червоний перець чилі й кориця. У чоловічій лінійці цей дім завжди випускає аромати, в яких пряні спеції є основним ключовим елементом ольфакторної піраміди.
- Caban, Yves Saint Laurent. Гострі інгредієнти – рожевий і чорний перець. Це з чудової колекції Le Vestiaire des Parfums від французького будинку. Їм вдався деревно-амбровий аромат з легким пряним відтінком у верхніх нотах. Елегантний і класичний, ідеальний для найхолодніших днів зимового сезону.