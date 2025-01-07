Вот 3 невероятно удачных мужских парфюма, вдохновленных цветочными букетами
Когда мы говорим о мужских духах, вдохновленных цветочными букетами, то имеем в виду, что их ольфакторная пирамида базируется как минимум на 3 разных видах цветов. Это могут быть белые цветы, свежие, зеленые или фруктовые.
С одной стороны, это малоизвестная подкатегория. С другой – она способна сделать ваше появление в обществе уникально душистым. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Цветочный букет в парфюмерии: 3 самых интересных парфюма для мужчин
В мире ароматов мужские духи, вдохновленные цветочными букетами, являются обычно интерпретацией оригинальной концепции. Это те ароматы, которые интегрируют различные цветочные аккорды, и не менее 3.
Если в парфюме есть доминирование какого-то одного цветка (например розы, пиона, ириса или белого цветка), то это уже не про цветочный букет. В букете мы увидим равномерное распределение, без чрезмерного доминирования какого-то конкретного цветка.
Важно также расположение цветочных аккордов в ольфакторной пирамиде. Обычно они сосредоточены в сердечных нотах ароматов, но могут и быть распределены по всей пирамиде. Вот яркие примеры.
Мужские духи, вдохновленные и насыщенные цветочными ароматами / Фото производителей
- Парфюмированная вода Boy, Chanel. Цветочный букет: лаванда, герань, флердоранж, роза и гелиотроп. Этот элегантный аромат восходит к истокам французского дома, где Артур Капель – большая любовь Шанель – послужил музой для создания этого парфюма. Итак, романтизм – главная ось композиции.
- Rouge Velours, Yves Saint Laurent. Цветочный букет: роза, жасмин и ирис. Аромат однозначно отличается элегантностью и высокой экономической ценностью. Французский дом придал ароматической формы традиционному материалу, который используется в его коллекциях – бархата. Так возник этот показной аромат, в котором цветочный букет размещен в нотах сердца, переплетающихся с тяжелыми ароматами, например пачули.
- Les Bouquinistes, Cyprès. Цветочный букет: магнолия, гардения, флердоранж и жасмин. Создатели взяли за основу реку Сену, также этот аромат вдохновлен книжными лавками на улицах Парижа и всеми теми историями, которые мы находим в книгах, помогающих нам восстановить связь с нашими воспоминаниями. В ольфакторной пирамиде квартет цветов является основой, которая направляет весь аромат.