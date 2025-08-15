Історія парфумів почалася як історія багатих людей. Річ у тім, що виготовлення особливих ароматів завжди вимагало величезних витрат часу та ресурсів.

Сьогодні аромати стали набагато дешевшими, завдяки індустріалізації, але пристрасть людей до вишуканих запахів залишилася такою самою. А з чого все почалося, розповість 24 Канал із посиланням на Cool material.

Від пошуку приємних запахів природи до складних сумішей у склі: як виникли парфуми?

Найпростішим способом мати приємний запах було купання. Але, звісно, у давні часи не купалися з шампунем, кондиціонером та скрабом. Ба більше, розкішшю було мило – так, те саме звичайнісіньке мило, доступне сьогодні кожному за копійки.

До промислової революції мило робили вручну, причім часто з огидних та небезпечних інгредієнтів. Можливо, це було однією з головних причин, чому люди почали шукати простіший спосіб гарно пахнути.

Хоча, правду кажучи, вони почали це робити набагато раніше. Найдавнішими відомими на сьогодні є месопотамські пахощі, виготовлені зі смол та деревини десь 6000 років тому. Це виявила археологія, але є й письмові свідчення – що шумерські жерці використовували ароматичні олії.

Спершу пахощі використовували тільки в релігійних справах, аромати символізували богів та нібито скорочували відстань між людиною і тим чи іншим богом. Чи мали в той час звичайні люди якісь ароматичні засоби – археології точно не відомо.

З Месопотамії пахощі потрапили до Єгипту, і там завзято взялися до експериментів з усім, що мало хоч трохи приємний запах. До нас дійшов, наприклад, рецепт кіфі – суміші з 16 інгредієнтів, які подрібнювали, замочували та нагрівали до стану пасти.

Єгиптяни передали свій ентузіазм щодо парфумів усьому Середземномор'ю. Парфуми в скляних пляшках звідти потрапили до Аравії та Персії, після чого місцеві хіміки поширили їх ще далі.

Приблизно 4000 років тому на Кіпрі створили парфумерну фабрику, де завдяки оливковій олії вилучали аромати з рослин. Але сплеск популярності парфумів стався вже за епохи давніх Греції та Риму. Про це розповімо у наступному матеріалі.