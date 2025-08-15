История парфюмерии началась как история богатых людей. Дело в том, что изготовление особых ароматов всегда требовало огромных затрат времени и ресурсов.

Сегодня ароматы стали намного дешевле, благодаря индустриализации, но страсть людей к изысканным запахам осталась такой же.

От поиска приятных запахов природы до сложных смесей в стекле: как возникли духи?

Самым простым способом иметь приятный запах было купание. Но, конечно, в давние времена не купались с шампунем, кондиционером и скрабом. Более того, роскошью было мыло – да, то самое обычное мыло, доступное сегодня каждому за копейки.

До промышленной революции мыло делали вручную, причем часто из отвратительных и опасных ингредиентов. Возможно, это было одной из главных причин, почему люди начали искать более простой способ хорошо пахнуть.

Хотя, правду говоря, они начали это делать гораздо раньше. Древнейшими известными на сегодня являются месопотамские благовония, изготовленные из смол и древесины где-то 6000 лет назад. Это обнаружила археология, но есть и письменные свидетельства – что шумерские жрецы использовали ароматические масла.

Рассказываем, с чего началась история духов

Сначала благовония использовали только в религиозных делах, ароматы символизировали богов и якобы сокращали расстояние между человеком и тем или иным богом. Имели ли в то время обычные люди какие-то ароматические средства – археологии точно не известно.

Из Месопотамии благовония попали в Египет, и там рьяно взялись за эксперименты со всем, что имело хоть немного приятный запах. До нас дошел, например, рецепт кифи – смеси из 16 ингредиентов, которые измельчали, замачивали и нагревали до состояния пасты.

Египтяне передали свой энтузиазм в отношении духов всему Средиземноморью. Духи в стеклянных бутылках оттуда попали в Аравию и Персию, затем местные химики распространили их еще дальше.

Примерно 4000 лет назад на Кипре создали парфюмерную фабрику, где благодаря оливковому маслу извлекали ароматы из растений. Но всплеск популярности духов произошел уже в эпоху древних Греции и Рима. Об этом расскажем в следующем материале.