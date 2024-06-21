"Кожна впізнає себе": ви сміятиметеся до сліз від пародії на фотосесію на лавандовому полі
Джерело:інстаграм Олега Володченка
Тематичні фотосесії на лавандових полях надзвичайно популярні влітку. Тож не дивно, що мережі рясніють красивими кадрами звідтіля. А ще можна побачити чимало пародій.
Блогер Олег Володченко виклав у мережу кумедний ролик. На ньому він показав, як правильно фотографуватися на лавандовому полі. Мережа надриває животи.
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Поради для зйомки на мільйон
На ролику Олег Володченко у пародійній манері продемонстрував, якими бувають зйомки та що бачить фотограф під час таких фотосесій. Відразу ж наголошуємо, що все це знято жартома, а ціль такого відео – підняти настрій. Ось кілька фраз, які озвучив блогер:
- "А про робочу сторону пам'ятаємо, так?";
- "О, я так у пінтересті бачила (підкидає лаванду – Gentelmen 24)… отак";
- "Я ноги не побрила, у фотошопі потім замалюєте? Не буде видно?";
- "Руки куди мені діти? ";
- "Фотку покажіть. Фотку покажіть, як я вийшла";
- "А друге підборіддя не видно? Я шию витягну вперед. Так не видно?";
- "А давайте я так покручусь, а ви сфоткаєте…"
Пародія на фотосесію на полі лаванди: дивіться відео
Мережа вибухнула жартами у відповідь на цей ролик. Користувачі інстаграму звернули увагу на те, що побачене аж надто сильно схоже на реальне життя. А ще висловили вдячність блогерові за його роботу:
- "Я не можу... просто ридаю з цих відео! Один тільки прокол – жінка ніколи, чуєте НІКОЛИ не поїде на фотосесію з небритими ногами. Якщо дома не встигла – по дорозі пінцетом повискубує. А так, відео – ржач";
- "Ви ще живіт забули втягти... Для стрункості. Дякую! Давно так не сміялась...";
- "Вінок – то ваше! Не знімайте. Так і ходіть";
- "Неперевершено! У вас талант актора. А головне, це позитив, який ви передаєте своїй аудиторії. Це сьогодні так потрібно людям! Захоплююсь вами!";
- "У цих відео кожна впізнає себе. Дякую, ви неймовірний!";
- "То капець. Аж шию витягнула вперед, коли про друге підборіддя почула. Геніально!!!"
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