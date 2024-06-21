"Кожна впізнає себе": ви сміятиметеся до сліз від пародії на фотосесію на лавандовому полі

Тематичні фотосесії на лавандових полях надзвичайно популярні влітку. Тож не дивно, що мережі рясніють красивими кадрами звідтіля. А ще можна побачити чимало пародій.

Блогер Олег Володченко виклав у мережу кумедний ролик. На ньому він показав, як правильно фотографуватися на лавандовому полі. Мережа надриває животи.

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Поради для зйомки на мільйон

На ролику Олег Володченко у пародійній манері продемонстрував, якими бувають зйомки та що бачить фотограф під час таких фотосесій. Відразу ж наголошуємо, що все це знято жартома, а ціль такого відео – підняти настрій. Ось кілька фраз, які озвучив блогер:

"А про робочу сторону пам'ятаємо, так?";

"О, я так у пінтересті бачила (підкидає лаванду – Gentelmen 24)… отак";

"Я ноги не побрила, у фотошопі потім замалюєте? Не буде видно?";

"Руки куди мені діти? ";

"Фотку покажіть. Фотку покажіть, як я вийшла";

"А друге підборіддя не видно? Я шию витягну вперед. Так не видно?";

"А давайте я так покручусь, а ви сфоткаєте…"

Пародія на фотосесію на полі лаванди: дивіться відео

Мережа вибухнула жартами у відповідь на цей ролик. Користувачі інстаграму звернули увагу на те, що побачене аж надто сильно схоже на реальне життя. А ще висловили вдячність блогерові за його роботу:

"Я не можу... просто ридаю з цих відео! Один тільки прокол – жінка ніколи, чуєте НІКОЛИ не поїде на фотосесію з небритими ногами. Якщо дома не встигла – по дорозі пінцетом повискубує. А так, відео – ржач";

"Ви ще живіт забули втягти... Для стрункості. Дякую! Давно так не сміялась...";

"Вінок – то ваше! Не знімайте. Так і ходіть";

"Неперевершено! У вас талант актора. А головне, це позитив, який ви передаєте своїй аудиторії. Це сьогодні так потрібно людям! Захоплююсь вами!";

"У цих відео кожна впізнає себе. Дякую, ви неймовірний!";

"То капець. Аж шию витягнула вперед, коли про друге підборіддя почула. Геніально!!!"

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